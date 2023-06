El quid de la democracia

La calidad de una república democrática tiene relación directa con la grandeza de sus instituciones políticas y jurídicas, en especial, con la forma en cómo están distribuidas las competencias de los órganos y autoridades conforme al Estado de Derecho vigente.

También tiene relación directa con la garantía de los derechos y libertades de las personas. En otras palabras, en la medida en que el Estado de Derecho institucionalizado los garantice y, en particular los derechos humanos, esa será la calidad de una democracia.

En la medida en que la democracia moderna es representativa, una institución brilla por su importancia: el parlamento. Sin él no es posible la deliberación plural, el control político a las arbitrariedades del poder y la democracia como tal.

El parlamento no puede ser privado de su autonomía y libertad política. Así mismo, no debe ser sometido a coacciones desde la calle por ciudadanos que actúan como grupos de presión en un ambiente de confrontación.

El congreso de una república no es ni podrá ser tratado como una fábrica genuflexa de leyes al servicio del poder Ejecutivo o de intereses privados. El respeto al parlamento es consustancial con la reverencia al Estado de Derecho.

En este sentido, en un Estado de Derecho, el templo de la democracia es el parlamento. Debe ser sagrado y, en consecuencia, respetado y cuidado, no amenazado por poderes públicos o privados, ni siquiera por un poder soberano como el constituyente que en un Estado constitucional de Derecho y en una democracia carece de atribución legal para privarle de su autonomía e independencia.

Por consiguiente, por muy justa que pueda ser una iniciativa de reforma o reformas legislativas procedentes del poder presidencial, no es suficiente para que el parlamento la apruebe a ciegas. El proyecto deberá ser sometido a deliberaciones plurales por los partidos y movimientos políticos representados en el congreso. Aprobarlo o no es una atribución suya. En esto, la autonomía e independencia del parlamento no puede ser cuestionada.

¿Qué hacer ante las negativas del parlamento a aprobar iniciativas legislativas del presidente de la república? Lo que siempre se hace, se ha hecho y se hará: recomponer una mayoría parlamentaria que facilite el trámite y la aprobación de las iniciativas legislativas, con independencia y autonomía del congreso. En esto hay que recordar a sabios como Solón, que siempre aceptó como las mejores leyes las que los atenienses estaban dispuestos a obedecer. No existe otra salida que la de construir una mayoría parlamentaria y negociar. Unas se aprobarán, otras no. Ese es el quid la democracia, maestro.