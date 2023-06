“Uruguay no es más que nadie, pero no es menos que ninguno”

En un viaje relámpago que hicimos mi esposa y yo al Río de la Plata a finales del año pasado, el destino decidió que coincidiéramos con la final del mundial de fútbol en la que Argentina salió campeón.

Para ser más precisos, el día en que Messi levantó la copa, estábamos en Uruguay paseando y vimos una caravana de autos haciendo sonar sus bocinas y ondeando banderas argentinas. Como no teníamos un destino definido decidimos colarnos en fiesta ajena. Al ritmo de la canción “Muchachos”, llegamos hasta el barrio Carrasco, donde viven la mayoría de “porteños” (Bonaerenses) que cruzaron el río de la plata para hacer negocios exitosos en tierra uruguaya.

El festejo incluía botellas de licor importado, autos “tuneados”, chicos saltando sobre los autos y despampanantes rubias en shorts con camisetas de Messi recogidas con un nudo en el ombligo develando un bronceado perfecto de verano.

Cuando ya tanta alegría ajena se nos volvió empalagosa, decidimos entrar a una cafetería y cortarla con un buen tinto colombiano.

Mientras mi esposa hacía la fila en la caja, me asomé a la vidriera para seguir viendo una que otra “ombliguera”. Pero lo que me llamó la atención no era la pasarela que desfilaba por la calle, sino un niño de unos 12 años que desde dentro del local, con la frente apoyada en el vidrio miraba con tristeza.

Tratando de sacarle conversación le pregunté que si estaba bien. Y con la voz entrecortada me respondió que le daba rabia ser uruguayo, que hubiese querido ser argentino. Y es que el fútbol para los uruguayos es la vida misma. Muchos niños al nacer, son primero inscritos como socios de un club antes que registrados en una notaría. Por supuesto que ante una presentación olvidable de los uruguayos en el mundial, es apenas lógico que se le escape un pensamiento apátrida a un inocente niño que solo conoce de la gloriosa celeste por cuentos de sus abuelos.

Yo tratando de darle ánimo y de hacerlo recapacitar sólo atiné a decirle una frase que me enseñó mi papá y he convertido en filosofía de vida uruguaya: “Uruguay no es más que nadie, pero no es menos que ninguno”. El chico me miró sin entender muy bien y se retiró rápidamente cuando se percató que estaba hablando con un extraño.

La semana pasada la sub20 celeste reivindicó tantos años de espera y le dio a los uruguayos de esta generación la oportunidad de gritar “campeones del mundo”.

Ahora no dejo de pensar en ese niño que hoy ya no está detrás del vidrio, sino gritando en la calle “¡soy celeste, celeste soy yo!”. Y espero, como colombiano por adopción, poder también algún día estar del otro lado del vidrio, festejando tantos años de preparación y poder gritar “Colombia Campeón”.