Sres: Conjunto Residencial “Atlántico”

Ref: Preocupación por la próxima asamblea

Apeciados vecinos, he recibido la citación a la asamblea de copropietarios del próximo 29 de octubre y quisiera expresar mi opinión como un residente más de este conjunto, la cual les ruego hacer extensiva a los vecinos que se están postulando para ser el nuevo administrador.

Agradezco a la vecina que deja el cargo quien ha estado mostrando sus resultados con espectaculares videos y fotografías, pero todavía quedan muchos temas pendientes por solucionar.

Por ejemplo, hay torres que siguen esperando desde hace varias administraciones que les construyan las tuberías porque no tienen agua ni alcantarillas. En las torres de etapa 2, la luz se va a cada rato y cuando vuelve, llega tan bajita que daña las neveras y no mueve ni un ventilador.

¡Y ni hablar del puesto de salud! Rosita, la vecina de la etapa 3, casi se muere de una apendicitis porque como aquí no hay donde atenderla, tuvieron que esperar la ambulancia que se demoró horas en llegar, para llevarla al vecino “Conjunto Residencial Barranquilla”.

Con la cuota que venimos dando todos los meses y el préstamo que hicimos, se construyeron en el centro comunal los primeros salones, muy bonitos por cierto. Pero antes de seguir con los que faltan, debemos preocuparnos un poco más sobre lo que se está enseñando. Varios vecinos me han manifestado que al parecer hay profesores que no enseñan muy bien y otros ni siquiera van a las clases.

Por último, pero no por eso menos urgente. La reja del portón de atrás hace rato que está sin candado, con poca vigilancia y sin nadie que se preocupe. Se nos han metido unos extraños que llegan de otros conjuntos de afuera y están corrompiendo a nuestros jóvenes. Se la pasan en moto vendiendo vicio, robando, peleándose entre ellos y amenazando a la familia del tendero de la esquina pidiéndole una descarada “cuota de seguridad”.

Si bien ya he visto algunos vecinos viejos conocidos que solo aparecen en temporada de asambleas regalando mercados. Y otros nuevos que todavía no los conoce ni doña Gloria, la chismosa de la torre 1. Quiero advertirles que ya no somos como los propietarios de antes que entregaban sus votos a cambio de tejas, bolsas de cemento o cupones de plata en efectivo. Hoy estamos más informados, y no queremos promesas sino propuestas.

Invito a todos los vecinos a que hagan valer su derecho de copropiedad, porque la plata que utiliza la administración para las obras, es la que estamos pagando con nuestro sudor en cada aporte de hoy y de mañana.

Este próximo 29 de octubre cuando elijamos al nuevo administrador, le estaremos entregando nuestra plata para que haga bien su trabajo, para que decida de manera justa, lo mejor para todos por igual.

Atte. Vecino preocupado.

@eortegadelrio