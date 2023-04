La estrategia del ¡Juá Juá!

En mi juventud ahorré todo lo que pude para comprar mi primer carro, como no tenía historial crediticio, ningún banco me prestaba. Lo que podía comprar tenía que ser de contado, busqué cientos de opciones de usados, hasta que llegó a mi una chevroleta verde oliva con 15 años de uso.

Fue amor a primera vista, su latonería recién encerada brillaba junto a las llantas embadurnadas de silicona. Por dentro olía a nuevo, me ilusioné pensando que todavía se sentía recién salida del concesionario, pero al subirme noté que provenía de los tapetes de caucho recién comprados. Con la ilusión de sentir que ya fuese mía, no lo pensé dos veces. Metí la mano dentro de mi pantalón y le entregué al vendedor el sobre de manila con un manojo de billetes bien sudados en todos los sentidos.

En el primer paseo comenzamos a conocernos mejor, lo primero que descubrí era que no le servía la bocina, el anterior dueño le había conectado la alarma como pito y sonaba como los buses que en esa época atormentaban las calles haciendo sonar su ¡wiyu! ¡wiyu!. No le di importancia y como quien le perdona todos los defectos a su enamorada, decidí refrendar nuestro amor bautizándola “Carolina”.

Pero antes de cumplir el primer mes comencé a preocuparme por ella. El olor a nuevo del tapete se esfumó con el humo del aceite del motor, las llantas se opacaron develando viejas batallas mortales contra el bordillo. Y con el primer aguacero, inexplicablemente el piso se llenó de agua y su motor se ahogó.

Mientras la empujaba desesperado tratando de reanimarla, mi mejor amigo me sugirió que ya la llevara a revisar.

Resignado llegué al taller. Apenas le conté al mecánico lo que pasaba, este vil desconocido hizo lo que nunca me atreví a hacerle. Impúdicamente le levantó el tapete negro como un adolescente que le levanta la falda a una quinceañera. Y vaya sorpresa la que ocultaba mi Carolina en su intimidad. Lo que yo pensaba que aún podía tener vestigios de concesionario no era más que un latón viejo agujereado por el óxido, que además de causarme un tétano podría haberme dejado de nalgas contra el piso a mitad de camino. Todavía no lograba reponerme de ver semejante colador cuando el mecánico levantó el capó, me miró y con una sonrisa sórdida decretó: “Te jodieron, a este carro lo que le hicieron fue un ¡Juá Juá!”.

La historia que viví con Carolina me recuerda todos los días que por más que nos enamoren con una campaña publicitaria, si el producto o servicio no es bueno, la relación siempre terminará mal. Y no hay nada más costoso para una marca que un cliente despechado, porque su tusa tendrá eco rápidamente en todas las redes causando un voz a voz negativo que no habrá “Juá Juá” que la salve.

