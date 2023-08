12:00 AM Opinión

La Diatriba al “Perreo”

¿Pero acaso las canciones de antes no hablaban también de sexo y drogas? Cuando escucho estas discusiones entre mis amigos soy el primero en salir a defender la música actual. Me miran extrañados cuando les digo que hoy admiro a un fenómeno de empoderamiento femenino como lo es Karol G. O cuando les evidencio el trasfondo emocional de las canciones de Bad Bunny. Es verdad qué hoy hay mucha basura sonora ¿pero acaso no la hubo en nuestra juventud?.