Cuando el río suena, “Arena” lleva…

Entre tantas leyendas del Río Magdalena, la que más me resuena en estos días es la creencia popular de que el río habla, solo hay que saberlo escuchar.

Hoy me pregunto si quizás a los organizadores del mega-proyecto “Arena del Río” les faltó saber escuchar una ciudad que acababa de inaugurar “Puerta de Oro”. Que tuvo que comenzar operaciones sin tener el edificio listo y lucha por atraer los suficientes negocios para lograr punto de equilibrio financiero. Incluso recurriendo a alquilar el lote de la segunda etapa que ya debería estar construida, como parqueadero a cielo abierto y “arena” improvisada para conciertos.

Cuando hablaban de atraer visitantes, tal vez no supieron escuchar el crujido de las viejas bandas que transportan el equipaje de los turistas en un aeropuerto maquillado, de paredes falsas y túneles de pasajeros hechos con andamios en etapa de construcción temporal, que ya parece permanente.

Cuando hablaban de Industrias Creativas, tal vez no escucharon las súplicas de las asociaciones culturales que imploran ayuda para sostener sus presentaciones artísticas, tratando de venderle boletas a un público que entiende por evento cultural, un concierto musical con venta de licor.

Cuando hablaban de múltiples deportes, tal vez no escucharon el silencio en las tribunas de los polideportivos con grandes deportistas que se esfuerzan para entrenar y para comer, viendo que el único deporte que llena estadios es el fútbol y a veces el basquet.

Cuando hablaron de 4 puertos para cruceros, tal vez no escucharon el ruido de los barcos que a cada rato inhabilitan el transporte fluvial, porque se encayan en bancos de sedimentos que no se dragan adecuadamente. Porque cuando hablaban de una “arena” multipropósito con una tribuna que se convierte en pantalla, con un gramado retráctil que se guarda bajo tierra, de super tarimas tecnológicas, de estudios de cine y de hoteles cinco estrellas adosados al gran edificio. Tal vez lo hicieron con un admirable volumen de pasión, tan fuerte que no los dejó escuchar.

Uno de los socios más visibles del proyecto es Edgar Rentería y me duele mucho cómo debe estar sintiéndose. Él, que es de pocas palabras, con “Arena del Río” las soltó todas lleno de entusiasmo y pasión. Porque nadie mejor que él, quien creció cerca al río, puede hablar sobre soñar en grande. Pero en esta ocasión para Edgar no fue un hit, fue un strike. Espero que no renuncie a seguir queriendo darle lo mejor a la ciudad. Porque el juego no termina, hay que aterrizar un poco más este sueño, que más allá de la coyuntura económica, las altas tasas de interés, la devaluación del peso y el aumento de la inflación. Tal vez, este sueño, estaba tan alto que era inalcanzable.