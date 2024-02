Baqanes 2.0 ¡La evolución de los bacanes!

Coincidiendo con los 25 años de una inmensa investigación para televisión titulada “Bacanería, un Estilo de Vida”. Nace en Barranquilla un nuevo movimiento que pretende darle un mayor alcance a la filosofía bacana que el director, guionista, profesor y excolumnista de esta casa editorial, Hugo González (qepd) junto a su equipo de investigación documentaron.

González se convirtió para su generación en un “Sócrates” de los bacanes, sembrando en sus alumnos la semilla filosófica de la Bacanería Planetaria. Buscando promover la alegría y el optimismo, el respeto ante las diferencias, la admiración por la cultura y el pensamiento libertario.

Sin estos postulados, los cuales pude aprender de primera mano siendo alumno del profe Hugo, como inmigrante recién aterrizado en el caribe, no hubiese podido entender la razón o el sin razón de esta sociedad.

Hoy me uno a la fundación de los “Baqanes”, un movimiento ciudadano libre y espontáneo, sin política ni religión, sin estratos sociales, sin géneros musicales, sin identidades sexuales y sin discriminación. Una convocatoria a todos los barranquilleros que buscan contagiar y promover la cultura “Baqana”.

Estamos en un momento histórico de protagonismo nacional y está en nuestras manos aprovechar esta vitrina para mostrar lo que realmente somos. Unos “Baqanes” que desde las expresiones culturales contagiamos y promovemos la cultura ciudadana.

¡Únete! Los “Baqanes” son fáciles de reconocer, porque cada vez hay más, los ves cuando vas por la calle y aunque no te conozcan te saludan. Son los que esperan el verde del semáforo para arrancar, a menos que haya otro “Baqán” cruzando por la cebra. Los que esperan y no pitan para no molestar. Los que respetan las señales de tránsito. Los que no se vuelan la fila. Los que ceden el puesto a los abuelos, niños de brazos y embarazadas en el bus. Los que llevan la bolsita en el bolsillo esperando encontrar una caneca para tirar la basura. Los que no dejan que se vuele el vaso o el icopor cuando están en la playa, en el parque o en el río. Los que ayudan al que ven desorientado y los que devuelven a su dueño lo que encuentran perdido.

Me uno porque esta “Baqanería” está “Baqana”. Porque los alcaldes, gobernadores y presidentes se van cada cuatro años. Pero los que quedamos aquí somos nosotros los ciudadanos.

De pronto ya eres un “Baqán” o “Baqana” y no lo sabías. Ahora que ya lo sabes, promuévelo. Seguro tienes un amigo, vecino o conocido, que necesita ser “Baqanizado”.

Encuéntranos muy pronto en redes: @Baqanes