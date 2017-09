Columnas de opinión

Vergüenza nacional por la rampante corrupción en los tres poderes, que toca desde abajo hasta los más altos niveles, que ni la Corte Suprema de Justicia escapa al poder corruptor del dinero, lo cual ya es el colmo máximo. Mucho dinero debieron darles guerrilla y demás involucrados por el computador de Raúl Reyes, para que fuera declarado inútil como prueba. Es solo uno de los muchos casos sospechosos, pues hay varios más que ya han sido comprobados.

Es que detrás de todo lo que ocurre en todos los ámbitos y todas las instancias está el irresistible ‘Don Dinero’. Sin recato se habla de ‘mermelada’, apodo play que aplican a la corrupción, para significar distribución del presupuesto a los congresistas, en función del dinero que puedan obtener de los contratistas, no solo de obras públicas, sino de la salud, de la alimentación escolar, de las ayudas sociales, de todo, en una especie de pandemia que se ha extendido hasta al interior del sector privado, sobre todo los que ‘cruzan’ dinero con el sector público. Hasta los Planes de Ordenamiento lucen orientados por intereses de los constructores. Las mayorías parlamentarias, que antes se obtenían mediante censurable entrega de menores puestos burocráticos, hoy se logran con ‘mermelada’, es decir con ‘Don Dinero’, no importan los postulados de partido, ni el futuro del país, solo ‘Don Dinero’, y los altos cargos (ya ninguno pide celadores ni auxiliares), gerentes y directores se distribuyen en las entidades “donde hay”. ¿Y qué decir del ejecutivo, que Reficar, Odebrecht y otros tristes ejemplos señalan el poder corruptor de ‘Don Dinero’? Solo el superintendente Robledo, pese a pertenecer a este desprestigiado gobierno, demuestra probidad multando al poderoso cartel del azúcar.

La corrupción no es inherente a la naturaleza humana, como alguna vez alguien dijera, ni condición a limitar ‘a sus justas proporciones’, sino algo a erradicar totalmente. Se rasgan ahora las vestiduras, y proponen diversas y tontas fórmulas para combatirla, que prometer acabarla se ha vuelto eslogan de campaña, sobre todo de los malandros. Nadie les cree, pero tampoco nadie hace nada. La solución no es creando comités de aforados, bloqueando ‘silla giratoria’, o reformando códigos y reglas de empresas e instituciones. Es que no son corruptos los juzgados, ni las Cortes, ni el Congreso, ni el sector privado, ni la función pública, sino las personas.

La corrupción surge por la desmedida ambición del dinero rápido y fácil, y se alimenta de la impunidad que, además, ostentan. Pero también de la ausencia de censura social, que la gente en voz baja critica a los corruptos, pero no los discrimina ni señala. Al revés, se pelean su amistad. Es que se someten a ‘Don Dinero’.

Coletilla: De veras lamentable la ausencia de Vicente Martínez Emiliani, cuya inteligencia y simpatía sembró grandes amistades en su natal Cartagena, en Barranquilla, Bogotá y todo el país, y en las naciones donde ofició como embajador. Nuestras condolencias a la ‘Prince’, a su hija Patricia y a todos sus familiares.



