Derechos y deberes: Política para un derecho al agua

La Corte Constitucional, en Sentencia T-641 de 2015, indicó que: “El derecho al acceso al agua en condiciones de potabilidad puede ser protegido por vía de tutela cuando: (i) el líquido que se reclama, este destinado al consumo humano y en consecuencia exista una afectación particular del derecho fundamental o (ii) exista un perjuicio irremediable que autorice la intervención urgente del juez de tutela.” Es decir, que los colombianos, frente al suministro de agua potable, por parte de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, tenemos el derecho de buscar su protección por vía de tutela, cuando el preciado líquido no tenga condiciones que garanticen su salubridad. Al respecto, la Corte indicó que: “El acceso al agua potable es esencial para el desarrollo del ser humano razón por la cual, deberá ser suministrada bajo los contenidos mínimos establecidos en la Observación N° 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, así como por la jurisprudencia de esta Corte, esto es, en la cantidad y con la calidad necesaria para que las personas puedan satisfacer sus necesidades básicas, atendiendo de igual manera, lo establecido por Organización Mundial de la Salud”. Es que el agua potable para el consumo humano adquiere la categoría de un derecho fundamental para los colombianos. Así también lo reconoció la Corte en sentencia de tutela No. T-131 de 2016. “Esta Corporación ha protegido el derecho al agua, entendiendo que el agua potable para el consumo humano tiene el carácter de fundamental. El agua tiene tanto un alcance subjetivo como objetivo. La dimensión objetiva de los derechos fundamentales hace referencia a su poder vinculante frente a todos los poderes públicos. Como derecho subjetivo, la tutela del derecho al agua puede ser reclamada ante las instancias judiciales en escenarios de vulneración tanto por parte del Estado como por parte de particulares, especialmente cuando se trata de agua para consumo humano”. En tal sentido, es claro que el deber de suministro de agua apta para el consumo humano es una obligación del Estado Colombiano. Pues, “En un principio el Estado tiene la obligación constitucional de prestar eficientemente los servicios públicos domiciliarios, ya sea de forma directa o indirecta a través de entidades territoriales o particulares. Sin embargo, en cualquier caso, el Estado mantiene la facultad de regulación, control y vigilancia de dichos servicios, lo anterior con la finalidad de que sean prestados de manera eficiente a todos los ciudadanos.” Lo anterior constituye el diseño de una verdadera política pública.