Del odio y otros demonios

Se aproximan las elecciones de 2018, y con ellas se incrementa la presencia de un cáncer que corroe el debate público en Colombia: el odio. En un país con tantos años de violencia fratricida, a primera vista parece ingenuo alertar sobre este fenómeno. Al fin de cuentas, dirían muchos, mejor teniendo a los protagonistas del conflicto armado “odiando” en redes y micrófonos que “echando bala en el monte”.

Craso error. La política democrática no puede ser la continuación de la guerra pero por otros medios. Las actitudes soberbias de varios comandantes desmovilizados de las Farc, como Carlos Lozada y Jesús Santrich, confirman que para la guerrilla el acuerdo de paz es más la mayor derrota de un Establecimiento dividido que una concesión muy generosa de nuestra sociedad. En especial cuando las encuestas confirman que una gran mayoría de colombianos ve a la guerrilla como victimaria.

Los exguerrilleros no son los únicos capitalizando el odio. Dirigentes políticos distribuidos por todo el espectro político atizan la confrontación propagando la catástrofe que significaría la victoria de sus enemigos. Si de ganar elecciones se trata, los líderes nacionales no se equivocan. Recientes artículos de politólogos confirman que en un electorado polarizado el mayor catalizador de votos a favor de un candidato es el miedo de sus votantes a que gane el opositor (Abramowitz & Webster). La política ya no se trata de quien apoyo y comparto sus ideas, sino de impedir que gane quien odio.

No me malinterpreten. La confrontación hace parte de la esencia de la política. Las elecciones son una contienda incruenta que se construye de visiones antagónicas en lucha mutua. No hay democracia sana sin mínimo dos posturas lo suficientemente diferenciadas de donde periódicamente sale un ganador. Sin embargo, la polarización implica que esas posiciones se han movido hacia los extremos, abriendo una inmensa brecha sin nada entre ellas. Como lo señalan reportes del Pew Center, esa distancia dentro del electorado estadounidense se ha ampliado en los últimos 20 años.

Y es en ese hueco en la mitad de los extremos donde radica la mínima posibilidad de evitar que el 2018 marque una nueva temporada de odio en la política –ahora con nuevas estrellas invitadas como las Farc–. No podemos olvidar que un porcentaje pequeño –entre el 3% y el 7%– de colombianos se reconoce miembro de un partido político, y a más de la mitad no le interesa nada la política. Una cultura política que se balancea entre la apatía desconectada y la rabia intolerante difícilmente encontrará los caminos para mejorar su participación y canalizar las demandas sociales.

Que el posacuerdo con las Farc traería mayor conflictividad social no sorprende a nadie. Que la fórmula de éxito pasa hoy por el miedo al otro es inevitable. Que los moderados y quienes rechacen el odio en la campaña son retoños que pueden crecer es un mensaje que aún como electorado podemos enviar.

