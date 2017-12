De la grandeza

Columnas de opinión

Frustración y decepción se combinaron la semana pasada para acabar tempranamente con la ilusión Juniorista de adelantar los carnavales. Como era de esperarse, el canibalismo cortoplacista y amnésico de buena parte de la hinchada y de algunos en los medios pedía sangre y cabezas rodando aún con las luces del estadio encendidas. Normal. Nada que no se haya visto antes. Nada que no vaya a pasar de nuevo.

Nobleza obliga, es menester reconocer que desde la directiva del equipo, tan criticada en ocasiones anteriores, se procuró trabajar con corrección visible en la mejora en las instalaciones locativas administrativas y deportivas del equipo, el plan de abonados, la mesura en las declaraciones y las contrataciones acertadas de importantes futbolistas. Más importante que eso, y es fundamental recordarlo ahora, al presentar lo que sería el Junior de este semestre se habló de un proceso que se sostendría “pasara lo que pasara”. Allí, en apuestas como esas, radica el éxito en la búsqueda de la tan anhelada “grandeza” de un equipo que, seamos realistas, no lo es. La grandeza no se basa en resultados. La grandeza se construye a pesar de los resultados.

Ganar ayuda a ser grande, pero combinar esos factores implica tomar decisiones que no se quedan en el análisis del último resultado olvidando el camino que se recorrió para llegar al mismo. La chequera ayuda, qué duda cabe; pero la chequera se vacía si no se administra bien el capital humano, deportivo y social. En todo eso, parece, se están viendo nuevos aires desde el famoso búnker del Portal del Prado. Ojalá no sea solo humo.

Y una vez más, los que estamos de este lado de la grama debemos hacer un esfuerzo mayor por entender que el fútbol profesional lo practican seres humanos imperfectos y falibles, que aunque no quieran pueden equivocarse, y que se enfrentan a rivales que tienen las mismas inquietudes, deseos y anhelos de victoria. Nadie gana en la víspera y todos, propios y extraños, merecen respeto. Una cosa es criticar el desempeño en la cancha de un profesional y otra es acudir al insulto vulgar o al irrespeto hacia la familia y allegados de ese que, según criterios subjetivos, no hizo lo que supuestamente debía. Pagar la boleta o el abono no es patente de corso para perder la civilidad.

Para que la grandeza con la que los junioristas soñamos deje de ser un slogan debemos todos, los de allá y los de acá, empezar a cultivar la humildad y la paciencia. Así es el fútbol profesional, el que se trabaja y se sufre. El fútbol que se juega está en los parques, en la calle, en la cancha del barrio. Ese tiene un enorme encanto, pero es otra cosa.

Y volveremos a intentarlo. Volveremos a caer y volveremos a levantarnos. Papá volverá.

