De canciones y hamacas

Última entrega. En 2005 nos dijo esto Escalona, en La Cueva, sobre el origen sus canciones: En nuestras aventuras –el otro sexo tiene también las suyas, pero ellas no las cuentan– uno a veces enfrenta problemas, pequeños o grandes; asuntos de provincia, triviales, sentimentales.

Yo era un muchacho de pueblo y me levanté en un ambiente socio-económico muy favorable. Terminé mi bachillerato y dicen que era muy simpático, pero me dieron una patada jugando fútbol y tengo platinas puestas cuando la medicina y las cirugías no habían vivido tantos adelantos.

En una de esas aventuras sentimentales fueron a echarle cuentos a la muchacha, a decirle que yo andaba por otros lados y ella se me volteó.

Yo la quería mucho, como se quiere a los 16 años, y no hallaba cómo hacerle, no estaba en capacidad de darle regalos ni nada. Descubrí la tristeza y pensé: ¡Lo mejor hubiera sido tomarme ahí mismo cincuenta mejorales!

Esa noche le fui a dar serenata con el viejo Emiliano Zuleta y creo que la convencí porque luego me pidió perdón. Ahí reflexioné: “lo que es la música. Si el que debe pedir perdón soy yo”. Yo pensé que un mejoral podía curarme ese gran dolor, pero qué me iba a curar, si era una pena de amor.

Cuando uno es atento con las damas, la gente cree que todo es interés. Valledupar era una provincia, ni éramos departamento y, en los pueblos se escuchaba la radio como algo excepcional. Por lo regular, radio tenía la gente de plata.

En la casa del doctor Cristian Villazón, con el que vivíamos puerta con puerta, había un palo de coco, al que amarraban el radio que daba las noticias.

Todo el mundo estaba pendiente y las viejas chismosas, a las cinco de la mañana, comentaban sentadas en los sardineles: Anoche dijo el radio esto, anoche dijo el radio lo otro, y lógicamente la noticia circulaba y también la mamá de nosotros repetía, por ejemplo, que anoche dijo el radio que abrieron el liceo y esa era la noticia agradable para ellas y mortificante para los estudiantes.

Eso de irse a enfrentar los libros no era cosa de juego. Había que dejar lo que a uno le gustaba: la comida en cantidad, la novia, el baño en el río, en cueros o en calzoncillos, los caballos, los potreros, los corrales. Todos los muchachos teníamos novia y yo quería hacer una retirada sentimental y romántica, en mi lenguaje, que no podía ser otro que el vallenato: Oye morenita te vas a quedar muy sola…

Esa noche, en La Cueva, Escalona se refirió al maestro Adolfo Pacheco, allí presente: Hace mes y medio me invitó un amigo a las Islas del Rosario y le dije: siempre paso por Barranquilla, pero hoy no tengo tiempo para nada, vámonos por otra carretera que va a Plato y a San Jacinto, cuna y epicentro artesanal de Colombia, famoso desde hace 200 años por sus hamacas y, desde hace 60, por Adolfo Pacheco.

Llegué y la gente con la novelería de las hamacas y me reconocían, “maestro, maestro, ¿y se vio con Adolfo?”

No, lo mandé a buscar y no estaba. Entonces le deje un recado no grosero sino cariñoso. “Díganle que lo estuve buscando y que no me quedé porque no había una hamaca en donde dormir”.