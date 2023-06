A propósito de la rendición de cuentas

El Centro de Integración local para Migrantes (CILM), hoy Centro Intégrate, fue el primer centro en el mundo en recibir el sello IntegrHa-bitat por parte de ONU Habitat. Fuimos ganadores en la convocatoria de experiencias exitosas en integración social de la ONU, lo cual nos llevó a compartir el caso en el Foro Urbano Mundial. La comunidad internacional ha validado dicha gestión, aportando recursos y acompañando el desarrollo y posicionamiento de la estrategia. Además, dicho modelo ha sido replicado en 8 ciudades del país. El posicionamiento internacional que hemos alcanzado facilita la gestión de nuevos recursos que el sector público, privado y sociedad civil debe aprovechar.

Aprovechando la coyuntura de la rendición de cuentas, estos son algunos de los resultados de la gestión migratoria que el alcalde me dio la oportunidad de liderar. Cuando en el 2020 el alcalde Jaime Pumarejo me invitó a asesorar su gobierno, identificamos la necesidad de fortalecer la gestión migratoria ya que ahí descubrimos una oportunidad para trabajar por el tan urgido desarrollo social. Teniendo en cuenta que el tema migratorio lidera la agenda internacional, me motivó la posibilidad de movilizar recursos y aliados internacionales para mejorar la calidad de vida no solo de migrantes, sino también de población de acogida, es decir, población barranquillera vulnerable.

Nos enfocamos, en primer lugar, en fortalecer el Centro de Integración Local para Migrantes (CILM). Logramos desarrollar una nueva infraestructura, aumentar sustancialmente el número de beneficiarios, aliados y servicios ofrecidos; y transformarlo en un centro de ventanilla única que no solo brinda asistencia humanitaria, sino que también ofrece una amplia gama de servicios de integración social, productiva, cultural y urbana, a población migrante y local. Con el propósito de elevar dicho impacto, gestionamos recursos, estructuramos y estamos ejecutando la Ruta de Integración, la cual busca alcanzar la autosostenibilidad de las familias.

Con el fin de avanzar en la vinculación laboral, hemos llevado a cabo, de la mano de aliados clave, proyectos que buscan promover el empleo inclusivo con enfoque en población migrante y local entre las empresas barranquilleras. Algunos ejemplos son los Cafés por la Integración, Todos somos Barranquilla y Barranquilla con Talante, actualmente en ejecución. La instauración de la mesa migratoria ha sido clave para movilizar y articular a los diferentes sectores.

La migración no solo hace parte de nuestro ADN como barranquilleros, sino que es un fenómeno que llegó para quedarse. La movilidad humana por conflictos políticos, cuestiones climáticas o por la búsqueda de oportunidades son y serán cada vez más frecuentes. Barranquilla tiene hoy los cimientos para seguir transformando este reto en oportunidad y seguir proyectándose como una ciudad de puertas abiertas con oportunidades para todos, dispuesta a atraer talentos que vengan a nutrir su desarrollo.