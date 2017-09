Curiosidades romanas

Columnas de opinión

El Imperio Romano fue uno de los más grandes y prósperos de la antigüedad. El territorio conquistado se extendía desde el oeste del Océano Atlántico, hasta las orillas del Mar Caspio, el Mar Rojo y el Golfo Pérsico. Su herencia es un legado que ha perdurado hasta nuestros tiempos con inventos revolucionarios que marcaron un avance. El pueblo romano ha dejado muchas anécdotas sobre sus costumbres. He aquí algunas de ellas: Fueron pioneros en la ropa interior.

Siempre se ha representado a los romanos con túnicas y togas. Pero, ¿qué había debajo? Las mujeres de la antigua Roma fueron las primeras en vestir sujetadores y bragas. Los romanos, por su parte, usaban taparrabos de lino. La palabra “candidato” proviene de la palabra latina candidus (blanco), que hace referencia a la ropa blanca que vestía el aspirante para demostrar la pureza de sus intenciones políticas ( algo parecido a ciertos políticos nuestros).

Los romanos distinguían tres clases de besos: el osculum, que se da en la mejilla entre amigos; el basium, en los labios; y el suavem, que se dan los amantes. Los romanos inventaron la botella tipo champán y no los franceses. La inventaron con tapón atado al cuello para que no explote. Nerón hacía ejecutar a los espectadores que en sus obras teatrales no aplaudían con entusiasmo. Los romanos juraban decir la verdad apretándose los testículos con la mano derecha De esta costumbre romana procede la palabra testificar. El calendario romano tenía unos 200 días festivos, había uno o dos festivos por cada día trabajado (¿estaremos imitando el modelo?).

