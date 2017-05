Columnas de opinión

Corrupción del poderoso

“La gran contradicción del mundo, escribía Werner Bergengrün, “es que las manos limpias no son fuertes; y las fuertes no pueden permanecer limpias”. Es lo que uno se atreve a pensar ante esa lista de 14 expresidentes latinoamericanos, investigados o condenados por corrupción, y ante la presencia de altos ejecutivos y políticos en los escándalos de corrupción.

Desgastada por el uso, la frase de Lord Acton sobre el poder corruptor del poder, parece encontrar confirmación cuando se repasan esos nombres y se concluye que la relación entre el poder y la corrupción no es solo una teoría pesimista o anárquica, sino que es una realidad que golpea y mina la confianza pública. ¿Por qué está pasando lo que pasa?

Sería demasiado fácil decir que la caída de los grandes árboles hace más ruido que la devastación vegetal a nivel del suelo, para explicar que la relación entre el poder y la corrupción es solo cuestión de ruido. La corrupción del poderoso hace ruido, pero hay algo más que eso.

El filósofo español José Luís López Aranguren cita a Romano Guardini cuando habla del “carácter demónico, es decir ambíguo y ambivalente, del poder”. Y agrega: “de lo demónico a lo demoníaco no hay, semánticamente, mucho trecho, por eso en la historia se ha considerado el poder como un mal.

El poderoso, habría que concluir, es alguien que está más cerca de la corrupción que el desprovisto de poder. Sería simplista creer que, en consecuencia, la corrupción se concentra en los poderes del Estado, de la economía, de la política o de las armas, y que el ciudadano de a pié está libre de ese mal. Las realidades cotidianas desmienten esa presunción porque dondequiera que aparece el poder, en las relaciones de pareja, así sea el poder mínimo de un celador, de un bedel o de un maestro, el poder trae como su pareja la posibilidad del soborno, de la arbitrariedad o de la crueldad.

La razón de esto la revela la filósofa Hannah Arendt cuando, explica, “el ansia de poder, lejos de ser una característica de los fuertes se halla, como la envidia y la codicia, entre los vicios de los débiles y probablemente es el vicio más peligroso”.

El poder contamina lo que toca porque potencia lo peor de los seres humanos, los vuelca sobre sí mismos –nadie más egoísta que un poderoso– y los lleva a actuar como si fueran dioses.

Dios, en cambio, se identifica con los que no tienen poder. Me salió al encuentro una imagen de ese Dios en un viejo convento de Guatemala, hoy convertido en un hotel que conserva las imágenes, cuadros y esculturas de hace dos siglos. “Esta es la del Padre Eterno”, me dijo la guía frente a una imagen conservada en una urna. Llevaba una soberbia tiara sobre su cabeza y lo cubría una capa de púrpura con bordes de armiño, pero no tenía manos. Era un Dios sin poder.

Por todas estas razones le hallé gran sabiduría al que en vez de concluir el Padre nuestro con el consabido: “líbranos del mal”, solía pedir: “líbranos del poder”.

