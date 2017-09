Con Richie, el rey

Columnas de opinión

Ahora, que empezamos a editar el libro del XI Carnaval de las Artes, nos gozamos en verdad cada una de las sesiones. Ahora releemos y reflexionamos tranquilos sobre ellas, sin la complejidad inmediata de atender a tanta gente, sin las múltiples exigencias de la producción ni los consabidos detalles estéticos, el compromiso permanente, la supervisión.

Ahora podemos poner atención milimétrica al contenido de conversatorios valiosos, como el de mi colega Antonio Morales con el gran músico norteamericano de origen portorriqueño Ricardo Ray, que aceptó venir desde su residencia en Miami a hablarnos de sus canciones, fruto de la amistad y el trabajo de tantos años con otro fenómeno de la música afroantillana, el vocalista Bobby Cruz.

“Bobby nació en Puerto Rico, él domina mejor el español. Yo nací en Brooklyn, New York, de padres puertorriqueños, domino más la parte musical. Entonces nos sentábamos a trabajar, y eso no es ciencia de cohetes, nosotros trabajábamos 90 minutos seguidos, lo poníamos en un casete y lo escuchábamos. Ese proceso lo repetíamos hasta encontrar lo que realmente nos satisfacía. Antes de que saliera su versión final, grabamos el Jala jala cuatro veces”.

Pero fue de su padre, Pacífico Maldonado, que Richie Ray se extendió en la explicación de sus orígenes. “Mi papá era músico, tocaba guitarra, tenía mucho talento y ritmo pero nunca estudió. Llegó a sentirse limitado por eso y pensó que si a sus hijos les gustaba la música, los prepararía bien para que pudieran ganarse la vida y hacer de eso una profesión. Cuando yo tenía como 6 años, mi papá me preguntó por el instrumento que quería tocar. Nunca había pensado en eso pero respondí: piano. Mi hermano dijo trompeta. Cuando cumplí los 7 años un piano llegó a mi casa. Así comienza la música en mi vida”.

En la entrevista, Richie le confesó a Morales sobre la curiosa metodología de enseñanza aplicada por su papá. “Cuando era niño, mi padre se ubicaba al lado mío, junto al piano, con una correa o un cable y me decía: ‘¡Richie, vamos a practicar!’. A los 7 años yo practicaba 15 minutos, luego 30, luego 45… Cuando llegué a la universidad estaba practicando ¡ocho horas al día! Sin embargo, se lo agradezco a mi papá porque cuando se es joven no se entienden algunas cosas y él me encaminó por la ruta de la música”.

Richie reflexionó sobre la inspiración musical y la construcción de sus canciones como rompecabezas.

“Con Bobby empezamos a trabajar hace 54 años y no había computadores entonces. Yo me sentaba al piano con un lápiz y un poco de café, así empezaba a escribir. Sobre el papel plasmaba el esqueleto de la canción. Los músicos ahora son estudiados y leen partituras, pero en aquella época la mayoría no sabía, tuve que inventar unos jeroglíficos para que los músicos me entendieran. Eran horas y horas de ensayo para poder acoplarnos, los ensayos eran más duros que el show. El objetivo fue siempre que el ritmo y las canciones hicieran parte de los músicos, que las interiorizaran, que las tuvieran dentro de ellos”. Espere en diciembre la entrevista completa de Antonio Morales con Richie Ray en el libro del XI Carnaval Internacional de las Artes.