12:00 AM Opinión

La felicidad: un macro enfoque gerencial

La felicidad organizacional no debe verse como una opción, forma de innovación gerencial, moda, o peor aún como un eslabón de debilidad gerencial, sino como medular en la columna vertebral empresarial, es una estrategia o plan de marketing hacia el interior y no solo al exterior, donde los destinatarios son los empleados y no solo los clientes en sus diferentes segmentos.