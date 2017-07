Columnas de opinión

Cine en casa

Netflix cambió por completo la manera de consumir series y películas a nivel mundial. La revolución tecnológica también seduce al cine y a la televisión, más allá de los efectos especiales. La tranquilidad de estar desde la comodidad del hogar es uno los atractivos principales. Tener el control remoto, poder escoger la pieza audiovisual según la preferencia del momento y el estado de ánimo, sin cortes comerciales, en el idioma que deseemos, a la hora que queramos y hasta estrenos exclusivos es un placer que existe hace pocos años. Las tiendas de alquiler de video casi desaparecieron, quedan muy pocas y se han hecho más un tema de culto. La televisión comienza a tener una transformación que seguramente será más evidente dentro de algunos años. El estilo de vida de millones de personas se ve afectado por una plataforma digital.

Quedarse en casa, junto a Netflix, es uno de los planes favoritos en la actualidad.

A los amantes del séptimo arte, los amigos de Netflix, los que disfrutan de maratones todo un fin de semana para terminar la serie del momento, y a los que se quedan horas tratando de seleccionar una película, les recomiendo una lista imposible de perderse que se encuentra hoy en día en la plataforma digital.

El padrino (Francis Ford Coppola, 1972); To Kill a Mockingbird (Robert Mulligan, 1962); Dr. Strangelove (Stanley Kubrick, 1964); La ventana indiscreta (Alfred Hitchcock, 1954); Vértigo (Alfred Hitchcock, 1958); Espartaco (Stanley Kubrick, 1960); Breakfast at Tiffany’s (Blake Edwards, 1961); High Plains Drifter (Clint Eastwood, 1973); Mean Streets (Martin Scorsese, 1973); El padrino II (Francis Ford Coppola, 1974); One Flew Over the Cuckoo’s Nest (Milos Forman, 1975); Taxi Driver (Martin Scorsese, 1976); Midnight Express (Alan Parker, 1978); The Thing (John Carpenter, 1982); Érase una vez en América (Sergio Leone, 1984); Sense and Sensibility (Ang Lee, 1995); Trainspotting (Danny Boyle, 1996); Alcatraz: Fuga imposible (Don Siegel, 1979); La mosca (David Cronenberg, 1986); Raising Arizona (Joel & Ethan Coen, 1987); Akira (Katsuhiro Otomo, 1988); Sex, Lies, and Videotape (Steven Soderbergh, 1989); Átame (Pedro Almodóvar, 1989); El padrino III (Francis Ford Coppola, 1990); Reservoir Dogs (Quentin Tarantino, 1992); Pulp Fiction (Quentin Tarantino, 1994); Casino (Martin Scorsese, 1995); Eyes Wide Shut (Stanley Kubrick, 1999); American Beauty (Sam Mendes, 1999); Fight Club (David Fincher, 1999); Amélie (Jean-Pierre Jeunet, 2001); Ciudad de Dios (Fernando Meirelles & Kátia Lund, 2002); Adaption (Spike Jonze, 2002); Gangs of New York (Martin Scorsese, 2002); Mystic River (Clint Eastwood, 2003); Match Point (Woody Allen, 2006); No Country for Old Men (Joel & Ethan Coen, 2007); El luchador (Darren Aronofsky, 2008); Bastardos sin gloria (Quentin Tarantino, 2009); The Ghost Writer (Roman Polanski, 2010); Shutter Island (Martin Scorsese, 2010); Medianoche en París (Woody Allen, 2011); El artista (Michel Hazanavicius, 2011); Shame (Steve McQueen, 2011).

De óxido y hueso (Jacques Audiard, 2012); Nebraska (Alexander Payne, 2013); Only Lovers Left Alive (Jim Jarmusch, 2013); Ida (Pawel Pawlikowski, 2013); Her (Spike Jonze, 2013); Nymphomaniac: Vol. I (Lars von Trier, 2013); Boyhood (Richard Linklater, 2014); Ex Machina (Alex Garland, 2014); El niño y la bestia (Mamoru Hosoda, 2015); Beasts of No Nation (Cary Joji Fukunaga, 2015); Moonlight (Barry Jenkins, 2016); Okja (Bong Joon-ho, 2017).

Y a seguir en Netflix…

@mariamatusv/ maria.matus.v0@gmail