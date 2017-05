Columnas de opinión

Cincuenta de los ‘Cien años de soledad’

*Por Ramón Illán Bacca

Hay momentos históricos que permanecen en la memoria de los contemporáneos. Los bisabuelos responden a ¿qué hacía usted el día en que fue arrojada la bomba atómica? O ¿dónde estaba el 9 de abril?

No tan lejos, pero ya también abuelos, muchos del mundo literario contestan a la pregunta ¿qué hacías el día que se colocaron en estantes los primeros ejemplares de Cien años de soledad? Hay crónicas, como la de Álvaro Medina, donde nos cuenta las colas que hicieron en la puerta de la antigua librería Nacional, en el centro de la ciudad, para obtener los ejemplares de esta novela, que se vendieron todos el mismo día.

No me pasó igual. En el reverso de una antigua fotografía encuentro que para esas fechas me encontraba en los Llanos Orientales como abogado de baldíos del Incora. Había entrado sin saberlo a los territorios que dominaba Dumar Aljure, un ex guerrillero liberal. A los topógrafos y a mí nos detuvieron unos hombres armados y después Aljure nos dijo: «Le he pedido a la gente del gobierno que nos avise al pasar por mi territorio, mis hombres son nerviosos y en una nerviosidad de esas no respondo por lo que pueda pasar».

En las oficinas centrales del instituto se habló del incidente y un compañero de trabajo me dijo una frase indeleble: «No lleves un cuchillo a un tiroteo», y paso seguido me mostró un libro, diciendo «Costeño, esa aventura tuya es casi macondiana». ¿Qué es eso de macondiano?, me pregunté. Fue así como conocí Cien años de soledad. Quedé y sigo deslumbrado. Algunos contertulios en El Cisne, un café de Bogotá, habían escrito sobre «la desmesura de la obra». El éxito mundial de la obra los calló. Ahora muchos opinamos que, con Cervantes, García Márquez es la más alta expresión de la lengua castellana.

El reverso de la medalla fue ‹la fiebre del macondismo›, un fenómeno que se desató en los escritores posteriores y que llevó a que todas las novelas, cuentos o crónicas estuvieran llenas de mujeres envueltas en sábanas, ascensiones al cielo, pestes de olvido, lluvias de cangrejos, etc.

Aun los escritos periodísticos dentro de su supuesta objetividad estaban marcados por el Realismo mágico. No obstante llegó un momento en el que el término “Macondo” fue una especie de comodín para justificar muchas cosas. Roberto Burgos Cantor lo ha señalado en varias conferencias señalando como con los años esa fue una expresión que se trasformó en impecable talismán y palabra revelada. Fue despojada de su virtud y se transformó en hábito para explicar y justificar las desgracias, los crímenes y las tremendas anomalías sociales y políticas nuestras. «No le pares bolas, estamos en Macondo», se convirtió en una expresión para justificar lo dicho.

¿Y qué pasaba con los que tratábamos de escribir de una forma distinta a ese universo tomado? Algunos, y recuerdo el caso de Aguilera Garramuño con su Breve historia de todas las cosas, quisieron mostrar un revés de Macondo. Otros, como Darío Ruiz Gómez, se refugiaron en el cuento. Álvaro Miranda con La risa del cuervo escribió una novela de estructura poética. En Déborah Kruel escribí las aventuras de un espía nazi en Santa Marta, pero sin ningún toque irreal. Traté de salir de Macondo y conté las aventuras de una samaria en un Berlín de los años veinte y treinta, que, aclaro, no conocí, pero ninguno de mis lectores tampoco. Sin embargo la crítica, al reseñar la novela, me tildaba de discípulo de García Márquez.

¿Qué tanta influencia tiene Cien años de soledad en la actual novela nuestra? El realismo mágico ya desapareció, pero nadie discute que este libro clásico es una lectura imprescindible para tratar de entender el mundo.