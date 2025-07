Pacífico 5 y el Caribe 0 | Columna de Cecilia López Montaño

Pero además, no tienen otros niveles de políticos que mostrar como sí lo ha demostrado el Pacífico. Por ello no hay ningún candidato costeño a la vicepresidencia. Esa ya es una gran falla del liderazgo político porque o son las cabezas o no hay nadie más. Dos explicaciones, o no les interesa realmente conformar fuerzas políticas que representan sus ideales si es que los tienen o no les dan oportunidades a cuadros porque pueden creer que les compiten. Las dos son una mala expresión de cómo se ejerce el poder político en la Región Caribe.