Una nueva ‘nakba’

1948 fue el año en que ocurrió la catástrofe... la Nakba. El 15 de mayo de ese año, con la afloración del Estado de Israel, se empezó a marchitar un pueblo que hasta hoy sufre los estragos de haber nacido y habitado en la tierra prometida por Dios a otro pueblo. El pasado desgarrador de los israelíes, sobrevivientes de la crueldad sin medidas de la que unos años antes habían sido víctimas de los nazis en busca del más inaudito de los exterminios, fue quizás el impulso voraz para desterrar o destruir sistemáticamente a quienes tenían su hogar allí, en ese espacio besado por el Mediterráneo y considerado la Tierra Santa bíblica.

Aun cuando millones de palestinos se han mantenido bajo la ocupación israelí por décadas, resistiendo su histórica desventura, ello no justifica bajo ningún argumento los horrores que hoy está cometiendo Hamás, esa organización terrorista que en tan solo unos pocos días ha dejado un desbordado número de víctimas en Israel que asciende a más de mil trescientos muertos y más de seis mil trescientos heridos. La guerra de la que hoy somos espectadores desde la lejanía, iniciada el sábado siete de octubre por los bárbaros descorazonados de Hamás, no representa los legítimos intereses ni de la población palestina, en su justo deseo de libertad, ni los de la población israelí, cuya fundación se forjó entre dos nobles ideales: democracia interna y paz con el mundo.

La orden dada por el ejército israelí a quienes viven en el norte de la Franja de Gaza para que abandonen la zona “por su propia seguridad y protección” supondría la diáspora palestina, un llamado imposible de cumplir, teniendo en cuenta lo que implicaría desplazar a más de un millón de personas en no más de veinticuatro horas; mientras todo a su alrededor explota y arde en el infierno que es esa guerra que ningún niño debería experimentar jamás. En Gaza, donde van más de mil ochocientos muertos y más de seis mil trescientos heridos, ya no hay espacio para la vida de nadie, ni de palestinos ni de israelíes. La ofensiva israelí contra Hamás, que opera en la Ribera Occidental del Jordán y Gaza, “es solo el principio”, ha dicho Netanyahu, el primer ministro israelí que “siempre ha puesto su interés personal por encima de los de la nación, y construyó su carrera política dividiendo al país para ponerlo contra sí mismo”, según escribió este once de octubre el historiador israelí Yuval Noah Harari en The Washington Post. Con sus ataques descarnados, Hamás también lo está poniendo todo en contra de Palestina. Se avecina otro gran desastre. Todo indica que está por suceder una nueva nakba.