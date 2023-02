Esta columna la escribo yo. La persona cuyo nombre acabas de leer. Aunque me valgo del teclado de un computador para redactar los dos mil trescientos caracteres con espacios que contiene este texto, no es una máquina quien lo escribe. Soy un ser humano en pleno uso de su raciocinio, esa extraordinaria virtud que diferencia a los Homo sapiens de las demás especies. El lanzamiento de la más reciente versión de ChatGPT, un programa basado en la inteligencia artificial (IA) que desarrolla conversaciones persona-máquina simulando las respuestas que daría un humano, hace sonar los pasos de una bestia grande que nosotros mismos estamos creando y que, en un futuro no muy lejano, bien podría aplastar a la humanidad entera.

Escribir artículos, ensayos o noticias con una extensión específica y un enfoque determinado no es una tarea difícil para el chatbot (o chat robotizado) que calca nuestra forma natural de comunicar, con el alcance de ‘crear’ un poema o de ‘componer’ la letra de una canción. Puede que resulte seductor el que un robot haga gran parte del trabajo que a los humanos nos toma minutos, horas, días o hasta meses culminar. Pero es, cuando menos, atemorizante entrever la posibilidad de que nos desacostumbremos a pensar. Da miedo reconocer que estamos cediendo una inteligencia por otra. Asusta imaginar un mundo en el que las relaciones humanas hayan mutado hacia un estado en que el razonamiento ya no es cosa nuestra, sino de las máquinas.

El mismo Sam Altman, creador de ChatGPT, ha insinuado que esa combinación de algoritmos que emula las capacidades humanas es “aterradora”. ¿Cómo no va a ser aterrador pensar en un modelo de lenguaje capaz de captar el contexto de todo lo que hablamos, y de registrarlo como si fuera una creación propia? Esta tecnología supone un debate extenso sobre cómo los humanos alimentamos cada vez más a las máquinas, mientras estas succionan en un dos por tres el producto de nuestro cerebro. Aunque ello exige hablar, además, sobre propiedad intelectual, la IA trasciende los límites de la ética. Y eso también preocupa.

Lo más paradójico es que esa inteligencia no es tan artificial como parece. Pues se nutre de los humanos para consolidar su fortaleza. De haber usado ChatGPT, podría haberle indicado al robot qué decir en esta columna. Pero ¿qué sentido tiene expresar algo de esa forma?