Salvajismo urbano

En la última década del siglo XX se gestaba la construcción de una “solución” al gran problema de transporte público que aquejaba a la capital colombiana, que para entonces tendría un poco más de seis millones de habitantes. Fue así como el 18 de diciembre del año 2000 se inauguró la primera ruta del Transmilenio o del Sistema Integrado de Transporte que, a más de veinte años de haber entrado en operación, es escenario de acciones descarnadas que reflejan poco o nada de civilización y que, entre tirones de pelo, golpes, gritos, abusos y hasta cuchillazos enseñan una Bogotá donde no hay cultura de ciudad sino de violencia e intolerancia.

¿Cómo olvidar Bogotá cuando has sido usuario de Transmilenio? Yo lo fui por un tiempo y, por fortuna, ya no. En apenas una semana se han registrado riñas dentro de los articulados rojos que no solo expresan la profunda crisis de movilidad de la capital, sino que también ponen sobre la mesa la falta de tolerancia a la frustración, un peligroso agotamiento físico y emocional de las personas, y la penosa desacralización de la vida. El pasado miércoles, dos mujeres se enfrentaron a agarrones de cabello y puñetazos… ¡por una silla! El jueves, otras dos protagonizaron una triste escena en la que una de las gladiadoras capitalinas terminó mordiendo a su adversaria.

Pero la historia más inverosímil y absurda es la de Juan Esteban Alzate, el joven de 15 años que el sábado 8 de octubre recibió dos cuchilladas en el pecho luego de haber pisado por error al que minutos después se convertiría en su asesino. No es posible que eso pase en la ciudad, como tampoco en el campo, ni en la espesura de la selva, ni en los más recónditos rincones de Colombia. Más que un problema de ciudad, Bogotá adolece de un problema de humanidad. Moverse en esa despoetizada ‘ciudad de la furia’ -que no es la misma a la que le canta Cerati- es un verdadero peligro, uno de muerte. Y eso no hay que minimizarlo, sino estudiarlo para cambiarlo.

En 2022 van más de dos mil 200 funcionarios, colaboradores y gestores de convivencia de Transmilenio que han sido agredidos de algún modo. A las muestras de salvajismo urbano de esta semana en Bogotá se suma la sufrida por un técnico de campo del sistema que, mientras laboraba en una estación ubicada al sur de la capital, fue víctima de un hombre que le clavó un pedazo de vidrio en el pecho en respuesta al justo reclamo expresado por el servidor luego de que el grupo de personas con las que iba el atacante le pateara sus herramientas de trabajo.

No solo Transmilenio ha fallado. Toda la sociedad lo ha hecho. Con casi ocho millones de habitantes, Bogotá no da abasto. Federico Nietzsche habla de ‘El árbol de la humanidad y la razón’, una idea retadora para un mundo crítico. Tal vez este pensamiento de mi querido Nietzsche sea la cura de la indolencia en la que está sumergida la capital: «Es necesario que la humanidad sea un día un árbol que cubra toda la tierra, con muchos millares de flores que se convertirán en frutos; por eso es necesario desde este momento preparar la tierra para nutrir este árbol».

