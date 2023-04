Una cruz, un hombre y la pregunta que todos alguna vez hemos lanzado al aire: «Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». La vida no es una película. Simplemente es la vida. De ahí que la idea de resucitar para la eternidad me resulte tan alejada de la realidad. Hoy, Domingo de Resurrección, pienso en el sueño común de la vida eterna como una hazaña atribuible únicamente a seres que, en esencia, desconocemos. Pero si hay algo que da sentido a la existencia y que permite que continuemos el camino es precisamente el misterio. Sin ello, todo es nada.

La escena en la que, tres días después de su muerte, aflora un Jesús resucitado me parecía una bella obra de ficción cuando era apenas una niña. A mis treinta y tantos, sigo entendiendo la historia más trascendental que la Biblia narra como un desafío de fe a ciegas, no tanto para los que creen, sino más bien para quienes, como yo, no terminamos de entender la vida como una preparación para la muerte ni mucho menos para la eternidad.

Tal vez por el dolor inconmensurable que la muerte nos causa a los vivos es tan difícil creer que se puede vivir para siempre. En cada despedida que hacemos a nuestros seres queridos dejamos anclada una parte de nuestra naturaleza más profunda. Ante el vacío que produce el más grande misterio, responder esta pregunta que hace Friedrich Nietzsche en La gaya ciencia (‘El peso más pesado’) quizás abra las puertas a una nueva vida sin que sea necesario morir para conseguirla:

«¿Cómo te sentirías si un día o una noche un demonio se deslizara furtivamente en la más solitaria de tus soledades y te dijera: “Esta vida, tal como la estás viviendo ahora y tal como la has vivido (hasta este momento), deberás vivirla otra vez y aún innumerables veces. Y no habrá en ella nunca nada nuevo, sino que cada dolor y cada placer, cada pensamiento y cada suspiro y todo lo indeciblemente pequeño y grande de tu vida deberá volver a ti, y todo en el mismo orden y en la misma secuencia. ¡El eterno reloj de arena de la existencia se invertirá siempre de nuevo y tú con él, pequeña partícula de polvo!”?».

La muerte no es vana cuando hemos vivido de forma trascendental. Más allá de la provocación y la metáfora, la exposición magistral que hace Nietzsche del eterno retorno es la misma que la Biblia promulga: hay que vivir esta vida tal como desearíamos vivir eternamente.