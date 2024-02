Perder la cabeza

El 19 de mayo de 1536 le cortaron la cabeza. Por presunto adulterio y “alta traición”, la acusada fue sentenciada a la pena de muerte a través de una de estas dos macabras vías: ser quemada o ser decapitada. Por elección del rey, quien era su marido, el final de su vida fue signado con el corte de la hoja de una espada. La ejecución de Ana Bolena, quien fuera la segunda esposa del monarca inglés Enrique VIII, fue llevada a cabo frente a los espectadores de un siglo XVI con rezagos del Medioevo. Más de cuatro siglos después, uno pensaría que decapitar a una mujer es un hecho imposible, una horrible utopía. Pero, para nuestra desgracia, es una realidad que sigue vigente… como tantas obras de la humanidad de hoy, que ubico en una ‘sección’ de lo que somos que bien podría denominarse Lo absurdo de lo humano.

Que en Colombia una mujer fuera degollada por su expareja en plena calle, cuando el sol apenas despuntaba el lunes 22 de enero de 2024 en el municipio de La Unión, Valle del Cauca, no es entonces un sórdido acontecimiento que deba inscribirse en las páginas de nuestra historia como una noticia más. Es un hecho aberrante que uno no termina de digerir. No solo por la naturaleza bestial que le acompaña a una serie de escenas en las que la mujer, cual presa salvaje, es correteada y perseguida por el cazador despiadado que empuña el machete con el que minutos después la degüella. Sino también, y quizás en la misma medida de absurdidad, el saber que ella corrió por las calles en los minutos previos a su asesinato sin recibir la ayuda de nadie que advirtiera en sus gritos desesperados la necesidad de una mano que la protegiera del sinsentido de una auténtica bestia.

Si no somos capaces de protegernos como sociedad, ¿entonces para qué servimos? La voz egoísta que nos dicta a diario “primero, yo; segundo, yo, y tercero, yo” quizás no nos está dejando ver más allá de nosotros mismos. Los medios informaron lo que le ocurrió a esa mujer de treintaiocho años, el público recibió la información, y la historia de Diana Carolina Serna murió con ella. Casos como el de Diana, o el de Rosa Elvira Cely ―cuya tortura y muerte escaló tan alto hasta llegar a convertirse en la ley homónima que tipificó en Colombia el delito de feminicidio (asesinato de una mujer por machismo o misoginia)― no pueden seguir ocurriendo. Las cifras asustan. Como asusta vivir en una sociedad dormida, incapaz de acudir al llamado despavorido de una mujer a la que en frente de todos, como a Ana Bolena, le hicieron perder la cabeza.