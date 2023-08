No volver a vivir en Colombia

«Cada vez me convenzo más de que no volvería a vivir en Colombia… al menos no por decisión propia», me dijo una prima que reside desde hace un tiempo en una de las más famosas capitales europeas. Su historia, como la de muy pocos latinos en ese continente, supera las expectativas que cualquier hijo de Latinoamérica podría tener al soñarse viviendo allí, rodeado por la historia de tantos siglos que levantaron los cimientos del hoy llamado mundo occidental. Quizás la respuesta que ella le dio a su esposo cuando regresó de un viaje que hizo a Japón refleja las múltiples y poderosas razones por las que se atreve a decir lo que da inicio a este párrafo.

—¿Qué tal estuvo el viaje? ¿Cómo te fue? —preguntó él.

La contestación de ella, tan breve como profunda, reveló con una sabia sencillez lo complejo que es el todo:

—Descubrí que el mundo es grande —dijo ella, sin agregar nada más.

He ahí una gran enseñanza o una gran verdad: la magnitud del mundo está más allá de lo que consideramos “grande”. Más allá de marcas o logos que determinan estatus. Más allá de títulos o cargos que construyen genuinas o falsas identidades. Más allá de lo que se pueda ostentar o ufanar en las redes sociales. Más allá de lo inmenso que pueda sentirse alguien por tener todo lo que posee. No es cuestión de dinero, ni de cosas materiales, ni de jerarquías, ni de poder. El valor que tiene nuestra vida y la de los demás redunda en la cantidad de veces que nos detenemos a observar todo lo que compone a este planeta en que la belleza abunda. Pero mientras insistamos en romper los lazos que nos unen como humanos, aun siendo compatriotas, ¿cuál es el sentido de ser y de hacer parte de una misma nación?

En su Barranquilla natal, ella no concibe cómo hay gente que compite para lucir más “costosa” que otra. Ni cómo el trato en los establecimientos comerciales pareciera ser más especial para unos que para otros, según la forma en que se vaya vestido. Tampoco entiende por qué hay espacio para la discriminación en un país que, siendo tan diverso, al final está hecho de la misma esencia. Su experiencia por fuera de Colombia le ha permitido darse cuenta de que, pese a las tantas maravillas que aquí tenemos, son demasiados los estereotipos que hemos construido y que prevalecen frente a lo que consideramos que hace a una persona un ser “importante”. ¿Se puede avanzar así? Mientras sigamos creyendo que somos más que lo que nos rodea, probablemente nunca alcancemos la grandeza que creemos tener.