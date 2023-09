No sabemos nada

He caído yo también en la trampa irresistible de hablar sobre una polémica que ha de tener tanto de superflua como de profunda, dependiendo desde dónde se le mire. La controversia inició esta semana en un programa de entretenimiento del Canal Uno en el que, supuestamente, una de las presentadoras renunció a su cargo en vivo luego de que la “expusieran” al aire de forma infame con una fotografía en la que ella y un cantante colombiano se besan. El “chisme” inventado resultó ser un vulgar montaje para promocionar la nueva canción del músico. Lo que el gerente del canal de televisión abierta calificó como «un chiste que salió mal» no es otra cosa más que la demostración de que, contrario a lo que indica el nombre del programa en cuestión, es muy poco o nada lo que ahí saben.

De la antigua Grecia a la actualidad no solo hay más de veinte siglos, existe también una vasta pérdida de razonamiento y de fondo… Cuando Querofonte le preguntó al oráculo de Delfos si había una persona que fuera más sabia que Sócrates, la respuesta fue una sola: «No existe nadie más sabio que él». Quien fuera maestro de Platón y Aristóteles quedó tan sorprendido al conocer dicha respuesta que tuvo la necesidad de refutar el mensaje, dándose a la tarea de conversar con varias personas sabias para develar si en efecto estas poseían tal virtud. Una de las más bellas paradojas de la filosofía está en la célebre expresión «Solo sé que no sé nada», con la que Sócrates, el filósofo de la pregunta, demostró que no es más sabio aquel que sabe y que se regodea del conocimiento que posee, sino quien, al reconocer su propia ignorancia, reafirma su sabiduría.

Si Sócrates estuviera vivo y viera ante sí el número pésimamente interpretado por los presentadores del programa en que ingenuamente dicen saberlo “todo”, de seguro diría que nadie ahí tiene consciencia de sus propios límites. La audiencia que los sintoniza se ensimisma en la fantasía de pensar que se está nutriendo de información de valor, mientras que, por el contenido banal y engañoso de esta producción, lo que está consumiendo en realidad es lo mismo que comida chatarra. Patética es la escena de la mujer fingiendo estar ofendida por la emboscada que incluso ella ayudó a orquestar; como patético es que al público se le intente vender humo, tomándole por tonto o incauto. Solo sé que no sabemos nada. Y a quien crea saberlo todo le aconsejo no decirlo… tal vez así logre disimular un poco su tamaña ignorancia.