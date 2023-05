No esperar a que muera mamá

«Ya están aquí, llegaron ya. A la llamada del amor. Está muriendo la mamá»… canta Charles Aznavour, con la voz profunda y densa que articulamos todos cuando un ser amado es golpeado por la muerte. La primera vez que escuché esa canción, titulada en español Adiós a la mamá, pensé en mi abuela Alicia. Quizás por las escenas que ahí se retratan, donde todos los hijos acuden al último encuentro con la madre cuya partida para siempre es inminente. Ella nació un día de mayo, y se fue un día de agosto. Hoy escucho la misma canción, y ya no pienso solo en mi abuela, sino también en mi mamá, y en cuánto debemos valorar la presencia de esa mujer que nos trajo a la vida y que siempre estará dispuesta a dar la suya por la nuestra.

La de mi abuela fue mi primera muerte. Yo tenía once años y, aunque mucho quisiera entender entonces, poco entendía del mundo. A Barranquilla llegaron sus hijos: el que estaba en Estados Unidos; la que vivía en Valledupar, y mi papá, que recibió el llamado fatal estando casi por azar en Sasaima (Cundinamarca), donde por esos días cumplía con un compromiso de trabajo. Todos llegamos a despedirla. Como dice Aznavour: «Todos al fin llegaron ya. De todas partes del país. Desde el mayor hasta el menor. Todos en torno a la mamá». Es tanto, y cuesta tan poco, lo que podemos compartir con nuestra madre. Su vida es un reflejo de la nuestra. De su corazón brota todo el amor que se pueda llegar a sentir sobre la faz de la Tierra. Y solo una madre sabe cuánto ama a sus hijos.

Y no son perfectas. No. Son humanas que se entregan por completo a ser madres. Llega otro mes de mayo, y hay quienes contamos con la fortuna de seguir teniendo a nuestra mamá con vida, mientras otros lloran por estar ante su primer Día de la Madre sin madre. Y tantos otros lamentan los tiempos idos, viviendo estas fechas con la nostalgia que los acompaña desde que se fue quien los trajo al mundo. Sea cual sea la circunstancia, estoy segura de que siempre podemos estar más cerca de nuestra madre, a pesar de lo que cualquier barrera de tiempo o espacio suponga. Y compartir un café, una conversación, una carcajada, un paseo, una canción, una anécdota, un chiste, o cualquier otra cosa que parezca minúscula ahora, pero que con los años adquirirá el valor de un tesoro. No hay por qué esperar a que muera mamá.