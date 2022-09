Ministra por primera vez

Las salidas en falso de Irene Vélez en las pocas semanas que lleva a la cabeza del Ministerio de Minas y Energía le han convertido muy rápidamente en una especie de meme. Para ella las críticas nunca faltan, probablemente porque sus intervenciones suelen estar teñidas de cierto aire de incompetencia en los asuntos que le ocupan. Aunque su nutrida formación académica en el área de las ciencias sociales y humanas, y su trayectoria como investigadora de los conflictos ambientales y agrarios en Colombia la constituyan en una profesional muy valiosa, ¿está preparada Irene Vélez para los desafíos propios de la cartera que dirige?

Vélez es filósofa de la Universidad Nacional de Colombia, y magíster en Estudios Culturales, de la misma alma mater. Es doctora en Geografía Política, de la Universidad de Copenhague, y gran parte de su vida profesional la ha dedicado al estudio crítico de los conflictos ambientales y agrarios en Colombia. Ha desarrollado investigaciones en torno a los procesos de despojo tóxico, el racismo ambiental y la discriminación étnica y racial en zonas extractivas; también ha analizado la violencia ambiental presente en geografías donde el conflicto armado colombiano ha sido un punto crítico. Pero…

Aun con esa hoja de vida, a la funcionaria se le ha cuestionado tanto por atreverse a usar tenis durante una reunión diplomática con la ministra de Turismo de España, como por decir en un congreso minero que, en aras de que la economía colombiana crezca, hay que exigirles a otros países que decrezcan en sus modelos económicos; una propuesta que, de haber sido explicada y puesta en contexto, no habría motivado tanto rechazo en la opinión pública. A ello se suman lapsus orales que le han salido caros a la ministra, como haber dicho que el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles es de “10 mil billones de pesos”, cuando la cifra real asciende a 10,49 billones de pesos.

Ante esa equivocación de tres grandes ceros a la derecha, la ministra dijo que «todos cometemos errores». Y, en efecto, es así. Pero ¿cuál será el costo de los de Irene Vélez? Leer mientras intervenía en una sesión del Congreso, ignorando el reglamento que impide dicha acción, o abandonar una rueda de prensa ante la presión que suponen las decenas de preguntas que hacen los medios, también le ha salido caro a la ministra o a lo que ella representa. Hace unos días, en el Senado se autodefendió manifestando que «hoy estar aquí no es fácil, porque nunca había sido ministra, porque tengo cuarenta años, y en estos cuarenta años me he dedicado a otras cosas». Todos hemos tenido una primera vez para todo. Pero ello no puede ser una excusa eterna.

Según la ministra Vélez, los ataques en su contra son una «nube mediática», «una cortina de humo». Según quienes la han defendido, todo se reduce a un asunto de género. Para ser ministro o para encarar cualquier responsabilidad en la vida no solo se requiere actitud, sino también aptitud. Tal vez Irene Vélez tenga las capacidades, pero si no se prepara para asumir su cargo, nadie dejará de verla como una primípara.

@cataredacta