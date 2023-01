Maniquíes sin cabeza

Las vitrinas de Kabul, una capital que subyace en los brazos del machismo atroz, revelan desde hace unos pocos días el tamaño descomunal de la descarnada opresión a la que son sometidas las mujeres afganas. En Afganistán, la idea de mujer se ha ido borrando a tal punto que ya ni las tiendas de ropa tienen derecho a exhibir las prendas en maniquíes con rostro femenino. El mandato fue dado y acatado. Igual que todas las órdenes absurdas emitidas por los reyes del machismo y de la brutalidad, esta busca reducir la presencia de la mujer en donde quiera que circulen los machos talibanes.

Ver maniquíes femeninos a los que la cabeza les fue arrancada o cubierta por trapos o bolsas plásticas es algo que traspasa los límites de lo surreal. ¿Cómo podría hablarse de vida en un país en que las dadoras de la vida son ninguneadas? A las niñas y mujeres de Afganistán se les niegan sus derechos fundamentales. A las más pequeñas se les impide ir a la escuela; las adultas no alcanzan ni a imaginar su vida en una universidad; tampoco pueden pensar en trabajar; menos en expresar lo que sienten o piensan; tristemente, no son más que propiedad de un macho, o bien, de un hombre necio y tonto que no ve más allá de sus muy limitadas capacidades humanas.

La misoginia bestialmente desplegada por el territorio afgano anula mucho más que el rostro de mujeres paradójicamente refugiadas en una burka. Ser esposa es la primera función de una afgana. La segunda, ser madre. La tercera, fundirse en ese vestido egoísta que oculta su cuerpo y su cabeza por completo, sin más que una pequeña abertura de minúscula malla, que a duras penas le permite ver por dónde camina. Las afganas viven prisioneras dentro de un traje por el que tristemente se les identifica… como una cosa andante que carga sobre sus sienes la desgracia de haber nacido hembra en un país de machos.

«La mujer tiene un papel en la generación y crianza de los hijos. Pero no hay afinidad entre marido y mujer. La afinidad es entre hombres», dice en una entrevista concedida a la cadena Deutsche Welle (DW-TV) Lourival Sant’Anna, escritor y analista internacional de CNN Brasil que ha entrevistado a líderes fundamentalistas islámicos y, en las tres ocasiones que estuvo en Afganistán, pudo darse cuenta de cómo la cultura extremista condena asuntos que no son en lo absoluto condenables, mientras avala prácticas que a día de hoy en Occidente una buena (o, más bien, mala) parte de la sociedad castiga: como lo que el periodista llama “el placer entre hombres”.

La concepción del todo de los talibanes se ubica en un mundo paralelo. Para ellos, las relaciones sexuales entre dos talibanes no se constituyen en homosexualidad. «Como están casados y tienen hijos, en su opinión no son homosexuales», dice Sant’Anna. A esta monumental contradicción le viene bien el dicho “el que peca y reza empata”, aun cuando su lógica sea más que irracional. No son las mujeres afganas quienes carecen de cabeza. Los verdaderos maniquíes sin cabeza de esta historia son los talibanes, seres absortos en un fundamentalismo demencial, que parecen no sentir, precisamente porque no piensan.

@cataredacta