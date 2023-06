Gracias a las constantes declaraciones que el presidente Gustavo Petro hace ante el miedo que le produce el que los medios de comunicación se conviertan en una gran piedra en el zapato de un gobierno que en menos de un año se ha destacado más por lo malo que por lo bueno, los periodistas colombianos estamos siendo criminalizados. Que el primer mandatario de la República, escudado en la prominencia que le confiere su cargo, publique a través de la red social Twitter mensajes en contra de la prensa, desacreditando el trabajo que los medios realizan a diario y sin pausa, es una forma baja de arrebatarles la credibilidad y de interferir en la consolidación de la agenda mediática, en el intento de definir lo que se dice y lo que no para que la audiencia sea informada desde una sola perspectiva: la que más favorezca su gestión.

La denuncia pública que hizo el pasado miércoles Camila Zuluaga, periodista de Blu Radio, es una clara muestra de cómo la integridad del oficio periodístico y del ser humano que hay en todo periodista puede verse afectada por el hostigamiento y la intimidación que surgen como consecuencia de la ligereza de un gobernante que no ha encontrado otra forma mejor de ‘lidiar’ con la prensa que echándole a los perros bravos; entiéndase por “perros bravos” a sus seguidores enardecidos. Los periodistas no somos criminales, presidente. El caso de Zuluaga, quien fue perseguida y grabada sin su consentimiento en cercanías a su casa mientras caminaba en compañía de su esposo, de la niñera de su hija, y de la bebé que apenas tiene un año de edad, es serio. Porque, como lo expresa la periodista en la carta que le escribió al presidente, lo ocurrido se constituye en un hecho «amenazante».

Aunque Petro -quien ha tachado de “noticias mentirosas” la información proveniente de medios nacionales- no es directamente quien encabezó la persecución y el acoso a la directora de Mañanas BLU 10:30, sus publicaciones sí podrían llegar a amedrentar a muchos comunicadores cada vez que los señale como líderes de una “campaña de desinformación” que va en contravía de sus planes de gobierno. La FLIP (Fundación para la Libertad de Prensa) se ha pronunciado al respecto y ha dicho que «no es coherente la actitud del mandatario con la intención de trazar una política pública que garantice la labor de las y los periodistas en Colombia, que anunció el Ministerio del Interior». Pero la coherencia no ha sido el fuerte de este Gobierno. Hay que decirlo así, porque así es. Y espero que no se me condene por ello.