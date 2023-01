La venganza de Shakira

En el camino del duelo que ha enfrentado la cantante que alguna vez tuvo Moscas en la casa y que hoy se enorgullece de facturar sin llorar, los espectadores de lo que figura como un novelón mediático del siglo XXI hemos visto cómo Shakira, casi emulando al Gregorio Samsa de Kafka, ha sufrido una metamorfosis que reafirma sus heridas mientras busca escudarse en las masas que le aplauden cada letra justiciera y llena de nada contra el exfutbolista que, aun siendo su ex, nunca dejará de ser el padre de sus hijos.

La autora de letras despechadas en las que le atribuye a la ausencia de un ‘él’ el vivir días que “no tienen noches” se ha convertido en una especie de diosa vengativa del desamor. Centenares de miles de comentarios en redes sociales la ponderan como una abanderada de las causas perdidas de millones de mujeres que han tenido que sobrellevar una o más infidelidades. Como la diosa griega que vengó a Narciso por amarse tanto a sí mismo, Shakira busca impartir justicia contra quienes le han hecho daño... A través de música fofa que, parafraseándola, es “solo un eco que siempre repite la misma canción”.

Shakira está cada vez más cerca del mito de Némesis. Ella, la diosa de la justicia retributiva, era quien respondía a todo el que la ofendiera con un mal proporcional o mayor al recibido. Para Némesis no importaba qué tan altos fueran los alcances de su venganza, ni a quienes terminara perjudicando. Todo se reducía a aplicar la ley del talión: ojo por ojo, diente por diente. En su más reciente lanzamiento musical, Shakira les da a Piqué y a su nueva pareja lo que, según la mayoría, estos merecen. Ella se alza como una mujer frentera, directa y valiente. Una mujer que no le teme a nada ni a nadie, ni a lo que puedan pensar o sentir hoy o mañana los dos pequeños que están en medio de la trifulca.

Shakira es la Némesis de nuestros tiempos. Una primera mitad de siglo que ha trascendido los límites de la privacidad. Una época en que vivir no es lo esencial, sino publicar. Un tiempo en que lo que no se monetiza no vale lo suficiente. Un presente de libertades descompuestas en el que somos lo que compartimos en redes; y si no subimos nada, eso somos, nada. Shakira es entonces “fuerte” porque sube canciones que desdeñan y hacen trizas a su excompañero sentimental en videos con millones de reproducciones que superan incluso sus propios récords.

La figura de una Némesis pop que se venga de lo que en sus últimas tres canciones expone como una verdad musicalizada de los infortunios que ha atravesado por culpa de un mismo hombre no va en contravía de la Shakira de los 90. Entonces cantaba: “A pesar de que dicen que los años son sabios, todavía se siente el dolor”; algo que bien podría volver a cantar hoy, cuando han pasado meses tras su separación de Piqué, y el público, en su mayoría ávido de chismorreo, sigue percibiendo su dolor.

Némesis no solo buscaba venganza. Sino también, mesura. La hija de la noche, madre de Helena, luchaba por restaurar el equilibrio. Ojalá la música, ese conducto por el que transita la risa y el llanto, sea lo que permita que la venganza de Shakira se transforme en equilibrio.

