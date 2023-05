Fueron cuatro días de tortura los que vivieron las víctimas de la región Caribe escuchando las revelaciones monstruosas de Salvatore Mancuso, el exjefe paramilitar que en cuatro jornadas de audiencia declaró ante la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) con el fin de que se evalúe su función como puente o bisagra entre las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y la fuerza pública. Mancuso habló de cómo el Ejército y la Policía Nacional se amangualaron con las AUC para cometer crímenes que, de lejos, se sitúan en la categoría de lesa humanidad; habló sobre el financiamiento que los paramilitares recibieron de grandes empresas privadas; habló de la intervención directa de las autodefensas en elecciones parlamentarias y presidenciales; habló de la solicitud recibida por parte de élites políticas regionales y nacionales para que se crearan nuevos bloques paramilitares, y, entre muchas otras cosas más, relató cómo armaron un «teatro de operaciones que incluía unos elementos de castigo, dolor y terror en la población», todo para obligar a la gente, en su gran mayoría inocente, a «dejar de apoyar a la guerrilla».

La espantosa verdad de Mancuso merece ojos y oídos despiertos. O bien, la suficiente atención del Estado y de todas sus instancias legales, en tanto que no se trata de simples palabras al viento, sino de acusaciones graves contra líderes políticos, funcionarios públicos, organizaciones privadas y todo lo que encarna la fuerza pública. Minimizar lo dicho por el excomandante paramilitar que hace unos días expuso sus declaraciones a través de una videollamada desde un centro de reclusión de migrantes en Georgia (EE. UU.) significa lo mismo que hacernos los de la vista gorda frente a la horrible realidad que la población civil ha enfrentado por años en los que el crimen enquistado en las entrañas de Colombia no ha permitido que seamos el país que anhelamos.

No será la opinión pública la que resuelva si lo dicho por Salvatore Mancuso posee la suficiente potencialidad para que este sea aceptado en la JEP. Su discurso está siendo analizado, evaluado y contrastado por los magistrados que presidieron la audiencia, quienes decidirán si Mancuso ingresa a esa jurisdicción. Lo logre o no, ¿a quién no le interesa conocer cómo operó el paramilitarismo en asocio con altos mandos militares y miembros de la fuerza pública? ¿A quién no le importa saber que el Estado no solo permitió que los paramilitares realizaran actos criminales e inhumanos, sino que también promovió la barbarie? El camino hacia la no repetición nunca será encontrado si no escuchamos ni a víctimas ni a victimarios.