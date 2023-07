La Barbie que nunca seremos

Conocí a Barbie hace mucho tiempo. Un tiempo en que mi única preocupación era que la figura geométrica de cuatro lados congruentes y paralelos formada por mi papá, mi mamá, mi hermana y yo no se desarmara nunca. Con ella jugamos incontables veces mi hermana y yo. Con esa mujer plástica de cabello y rostro perfectos que podía ser lo que fuera y al tiempo no ser nada ni nadie en el mundo sin límites que pueden crear dos niñas que, víctimas de su inocencia, fantasean con la vida adulta mientras sostienen en sus manos a una muñeca llamada Barbie. «Si amas a Barbie, esta película es para ti. Si odias a Barbie, esta película es para ti»… El eslogan del tráiler de Barbie, filme que fue estrenado recientemente, exalta a la inolvidable muñeca ‘nacida’ en 1959 como un referente de todos los tiempos. La paradoja de Barbie es que, siendo nadie, siempre tendrá el poder de ser lo que queramos que sea.

Pero ¿qué es la vida sino un ensayo de lo que queremos que sea? Me pienso ahora junto a mi hermana jugando con nuestras Barbies en el segundo piso de la casa en que vivíamos hacia finales de los noventa. Todo lo que hacíamos era emular el aspecto impecable con que se presentaba el universo de esa muñeca que siempre lucía intacta. Recuerdo que nos esforzábamos por cuidar cada detalle para que su mansión, su casa de playa, su apartamento, sus carros y todo lo demás que teníamos en nuestro haber y que a su vez le pertenecía a ella moldeara la cotidianidad de una entidad inanimada que solo podía moverse, hablar o ser a través de nosotras.

Barbie nunca ha vivido ni vivirá la experiencia de ser por sí misma. Porque ese poder únicamente es atribuible a los humanos. Porque la vida que todas las niñas del mundo alguna vez construimos para la Barbie no es propiamente un boceto de la nuestra. Me ha abrumado por estos días ver tantas personas, de todas las edades, contagiadas por la fiebre global de Barbie… en las redes sociales, en la calle, en todo. Ni Google se escapa de ello. Barbie está en todas partes, incluso en este espacio de opinión. Quizás porque en sus sesenta y cuatro años de existencia, esa muñeca ha promovido estilos de vida de ensueño y prototipos de belleza inalcanzables para quienes no somos una Barbie girl, porque no vivimos en un Barbie world. No somos nosotros quienes vivimos en el mundo de Barbie. Es ella quien habita el nuestro. Al final, en cada Barbie con la que juguemos reside la Barbie que nunca seremos.