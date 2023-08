Fútbol jugado por mujeres

Cuando la selección Colombia hace historia con su participación estelar en la Copa Mundial Femenina de la FIFA de Australia y Nueva Zelanda 2023, es tiempo de hablar sobre lo que significa que las mujeres juguemos fútbol, un deporte que aunque parece haber nacido únicamente para hombres, también es digno de ser jugado por mujeres. La represión y el estigma al que ha sido sometido el género femenino por siglos aún existe. El que una mujer disfrute siendo arquera, haciendo pases, tocando la pelota que rueda por el césped, metiendo o sacando goles no tiene por qué ser visto como una anomalía. ¿Existe acaso una razón inapelable que indique que por el simple hecho de ser mujeres no podemos ser futbolistas?

La desigualdad de género aún persiste en las sociedades del mundo. En el fútbol, ser mujer implica esforzarse más y recibir menos. Por muy talentosa y aguerrida que sea una jugadora, si no se le dan las garantías para que desarrolle una carrera que le permita vivir del fútbol ─no minimizando su papel en la cancha como “una gran pasión”, sino dándole categoría de profesión u oficio─, es imposible que hablemos de equidad de género en un deporte en que las cifras por las que se sella el fichaje de un jugador estrella superan por miles de millones de dólares o de euros las expectativas que cualquier futbolista aficionado puede tener en el difícil sueño de lograr entrar a las grandes ligas del fútbol mundial. Si es una tarea dura para los hombres, que por mucho tiempo se pensaron los dueños absolutos del fútbol, ¿qué queda para las mujeres que albergan un desafío semejante?

«Si no empezamos a hacer cambios desde ya, no lo vamos a lograr», dice Gabriela Ardila Biela en su libro A las patadas: Historias de fútbol practicado por mujeres en Colombia desde 1949. La historiadora afirma que el fútbol no tiene por qué ir acompañado de un género para definirse como tal. Porque, en esencia, lo juegue quien lo juegue, el fútbol es uno solo. Las reglas son las mismas. Los objetivos no cambian. La pasión que despierta es igual... Llamarlo entonces “femenino” o “masculino” resulta casi irrelevante, si al final lo que se juega es un mismo deporte: fútbol. La historia del fútbol jugado por mujeres es larga. En la Antigua China, hace más de mil de años, las mujeres jugaban tsu’ chu (cuju) o el precursor de lo que hoy llamamos fútbol… El momento de fulgor que vive el fútbol colombiano debe ser el impulso que abra oportunidades en el país para nuestras futbolistas. De sobra han demostrado que se lo merecen.