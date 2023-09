Hacerse grande es darse cuenta de que cada vez somos más pequeños ante la complejidad de la vida. La llegada de septiembre, que da apertura a los llamados ‘bre’, produce la sensación de que el año acabará más pronto de lo que pensamos. Y se empieza a sentir una especie de absurda nostalgia por lo que todavía no termina de ser el 2023. «Bonita es la vida cuando uno está niño. Y cuando uno está niño, quiere crecer ligero», dice una canción vallenata de antaño que, sabiamente, retrata los deseos inocentes de los niños frente a los anhelos imposibles de la gente adulta.

¿Por qué tendemos a estar inconformes con lo que quiera que sea que seamos? Soñarse en situaciones donde no existe el dolor por las pérdidas ni la insatisfacción por tener que realizar el trabajo no deseado es lo mismo que negarse a vivir. Quienes se quejan con frecuencia por lo que deben hacer se niegan a disfrutar el proceso. Quienes no conciben las caídas como oportunidades para levantarse se niegan a aprender. Quienes, cansados de caminar, pasan más tiempo estáticos se niegan a conocer el camino.

A todo adulto le llega el momento en que parece no haber tiempo para nada. Ni para sí mismo. Y es ahí cuando aparece la sensación de estar cansado del viaje. Aunque quisiéramos que la vida transcurriera como la de un turista promedio, con su itinerario perfectamente organizado, al mundo vinimos a ser viajeros en movimiento a los que, con un equipaje que puede ser tan pesado como ligero, no nos queda más opción que surfear días soleados, nublados, lluviosos o llenos de las más fuertes tempestades que surjan en cada recorrido.

«Los meses y los días son viajeros de la eternidad. El año que se va y el que viene también son viajeros. Para aquellos que dejan flotar sus vidas a bordo de los barcos o envejecen conduciendo caballos, todos los días son viaje y su casa misma es viaje», dice en su diario Sendas de Oku el poeta japonés Matsuo Basho. Aunque nunca he viajado en un barco ni he montado a caballo, me gusta esa idea de dejar flotar la vida a bordo de cualquier tipo de transporte… por ejemplo, el de la imaginación, que nos puede llevar a cualquier lado.

Según el filólogo Joan Corominas, la palabra cansancio proviene del latín campsare ‘doblar’ (una trayectoria), y tomó forma a partir del griego kámptein ‘cesar’ (dejar de hacer algo). Al final, cansarse está bien, es de humanos. Lo importante es no dejar de andar, así sea otro, el camino.