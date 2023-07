En la mente de Kundera

Milan Kundera ha muerto. Pero sus libros y su filosofía, llena de una inagotable lucidez, le hicieron inmortal mucho antes de morir. Con este escritor que amo aprendí a leer de verdad. Con este hombre que nació el primero de abril de 1929 en Brno, Checoslovaquia, aprendí también a escribir. La inmortalidad ahora no es solo un libro suyo. Pues él logró la denominada gran inmortalidad con la infinitud de su obra.

«Se trata de otra inmortalidad distinta, completamente terrenal, de la de quienes permanecerán tras su muerte en la memoria de la posteridad», dice Kundera en esa novela que desde sus primeras líneas se quedó conmigo para siempre. En efecto, tras su muerte, él permanecerá en la memoria de la posteridad a través de sus libros, construcciones magistrales que no llegaron a darle el premio Nobel que sus lectores devotos tanto ansiaron verle recibir alguna vez. Ese reclamo, todavía vigente -quizás más intenso ahora que ha muerto quien le escribiera a los amores ridículos y a la insignificancia- es un sin sentido si se piensa en la naturaleza de un escritor al que solo le importaba que en su descripción biográfica se incluyeran estos dos datos: “Nació en Checoslovaquia. Desde 1975 vive en Francia”.

Con Kundera, a quien descubrí en la biblioteca de mi papá siendo yo muy joven, aprendí que «El peligro del odio consiste en que nos ata al adversario en un estrecho abrazo». También me enseñó que «El amor, por definición, es un regalo no merecido», y que «Ser amado sin mérito es incluso la prueba de un amor verdadero». Leyendo a Kundera también pude reconocer que «Cuanto más pesada sea la carga, más a ras de tierra estará nuestra vida, más real y verdadera será»; porque «La carga más pesada es la imagen de la más intensa plenitud de la vida».

Desde la primera vez que lo leí, siempre me han acompañado sus ideas, que se me hacen tan semejantes a las mías… como si él fuera un alma gemela y vieja y lejana, pero cercana a lo que soy yo. La noticia de su muerte no me hizo sentir que hubiese muerto un escritor. Sino que murió un amigo. Puede que en la mente de Kundera, quien retrató la belleza simple y compleja de la cotidianidad humana en textos tan suyos como de todo el que los lea, no habitásemos quienes lo hemos leído. O puede que sí. Como escribió en La insoportable levedad del ser: «Las preguntas que no tienen respuesta son las que determinan las posibilidades del ser humano, son las que trazan las fronteras de la existencia del hombre».