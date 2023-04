El primer ‘abogade’

“Conferimos en nombre y por autoridad del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, a le precitade alumne el carácter y título de abogade”. El 13 de abril de 2023, por primera vez en Colombia, una persona se graduó como ‘abogade’. Día histórico tanto para Alelí Gael Chaparro Amaya, quien ostenta el diploma en cuestión, como para la comunidad LGBT en su batalla intensa de reconocimiento de las distintas identidades de género que existen más allá de ser mujer o de ser hombre. “Identificade con cédula de ciudadanía número (…), une de nuestres alumnes después de graduarse bachiller…”, se lee al inicio del documento que acredita como ‘abogade’ a quien biológicamente responde a características masculinas, pero ideológicamente se considera una persona no binaria.

Los colectivos LGBT coinciden en que el masculino no puede seguir siendo el género no marcado en español, es decir, ese que funciona para designarlo todo: a planetas y constelaciones; a sirenas y unicornios, o a binarios y no binarios. Lo más seguro es que no conozcan a profundidad o, al menos, de forma superficial la estructura del español, un idioma magullado por el uso arbitrario de signos, figuras o intentos fallidos de palabras que en vez de ayudar a que nos acerquemos más y a que nos entendamos mejor, logran todo lo contrario. El diploma de Alelí es muestra de ello, y aunque en materia de inclusión la institución que me tituló como magíster en Periodismo parece haber dado un gran paso al titular como ‘abogade’ a uno de sus estudiantes, en términos lingüísticos, ¿hizo lo correcto?

Es comprensible que existan personas que busquen ser incluidas con sus diversas denominaciones en una sociedad que sigue y seguirá pariendo niños y niñas. También lo es que el mundo se vaya adaptando a las nuevas demandas de la humanidad, que por lo general trascienden los límites de lo pensado. En una entrevista publicada el 15 de abril en el diario español El País, Alelí cuenta que cuando se trata de un contexto informal, “le es indistinto” si le llaman “él”, “ella” o “elle”. Pero que si se trata de asuntos formales, exige que su identidad de género sea explícitamente reconocida. Los medios que registraron la noticia sobre el primer ‘abogade’ del país, lo denominan así, empleando el artículo masculino. Hoy, Día del Idioma, dejo aquí este gran interrogante.