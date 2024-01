El fuego que nos quema

«Ved que un poco de fuego basta para quemar todo un gran bosque», dice Santiago en su epístola, en el Nuevo Testamento. Más de mil años después, las palabras del apóstol se reflejan en la Tierra, un planeta que cada vez más se sale de nuestras manos ante la dureza de los fenómenos meteorológicos extremos que, con el voraz aumento de las temperaturas, acortan la vida y encienden la alerta roja en todo sentido. De los treintaidós departamentos de Colombia, veintiocho están sufriendo las consecuencias del intenso calor que, combinado con la sequedad de los suelos, está incendiando miles de hectáreas de vegetación. Según el Ideam (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales), a la fecha se registran treintaiún incendios activos en el territorio nacional. Ya fue declarado el desastre natural. ¿Qué sigue ahora?

La imagen de los Cerros Orientales de la capital colombiana ardiendo sin consuelo es una realidad sumamente preocupante y, cuanto más, dolorosa. Bogotá, Cundinamarca, Huila, Boyacá, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Bolívar, Cesar y La Guajira están viendo cómo quema el fuego. Lo que está ocurriendo hoy no es para sorprenderse, mas sí, para alarmarse y actuar. Un informe reciente de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) señala que en los últimos treinta años, las temperaturas han aumentado un promedio de 0,2 °C por década. ¡Esa es la tasa más elevada de la que se tiene constancia! Lo estamos percibiendo con todos los sentidos. Estamos presenciando duras escenas en las que la naturaleza se incinera, y no estamos haciendo prácticamente nada por frenar la calamidad; por el contrario, estamos haciendo lo necesario para que la catástrofe continue mientras seguimos lanzando gases con efecto invernadero a la atmósfera, confiando en que esta podrá con todo.

Como no vivimos en los glaciares, no entendemos ni nos importa que el deshielo exista. Tampoco nos preocupa el creciente aumento del nivel del mar, ni el calentamiento de los océanos, ni nada que no nos afecte de manera directa. Somos tan pequeños ante la magnitud de la amenaza ambiental que, aun cuando el brillo abrasador de los incendios forestales nos está dando en la cara, no somos capaces de atender el riesgo galopante que representa el calentamiento global para los ecosistemas, los medios de subsistencia y la vida en toda su extensión. El Niño se está volviendo cada vez más grande. El planeta, en su idioma, nos está hablando. De seguro que en español diría como García Lorca: «No puedo explicar nada, sino balbucir el fuego que me quema».

@catalinarojano