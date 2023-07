El elemento no binario

Atrás quedaron los tiempos en que las princesas esperaban la aparición mágica de un príncipe azul con quien vivieran felices para siempre. Disney y Pixar nos lo recuerdan cada vez que sacan una nueva producción. En su más reciente película animada, Elementos, la inclusión de Lake Ripple, un personaje que se presenta como no binario, supieron romper en la gran pantalla del mundo infantil ese esquema tradicional que fragmentaba todo entre hombres y mujeres. La diversidad de género, uno de los temas más debatidos en los últimos años, está presente en un filme creado para niños y adultos. ¿Esto es válido? Cada quien tiene su propia respuesta.

El fracaso mundial de esta película en taquilla es quizás una contestación; la de una sociedad global que se niega a que esa diversidad salte las vallas de lo que supone el género femenino y el masculino. El filme, hoy considerado el peor estreno en la historia de Pixar, a través de los cuatro elementos (agua, tierra, fuego y aire) expone que es posible que seres diferentes se mezclen y vivan en armonía, aun cuando existan claras y rígidas reglas fundamentadas en la idea ortodoxa de que para mantener el orden y el equilibrio “los distintos elementos no pueden mezclarse”.

Este planeta está lleno de diferencias. Y esa es una razón por la cual vale la pena vivir. Precisamente porque incluso en la cabeza de un niño puede caber una realidad genuina, que corresponda a lo que nos define como seres con pensamiento crítico. Esos cuentos de hadas que leíamos en los ochenta y los noventa ya no tienen cabida en la mente de las generaciones más recientes. Porque el mundo ha evolucionado, para bien o para mal, y esa transformación amerita una apertura hacia todo aquello que se salga del molde.

Frida Kahlo dijo: «Nunca pinto sueños o pesadillas. Pinto mi propia realidad». Retratar la diversidad por medio del arte es también una forma de reivindicación con los excluidos. Los desheredados de la historia no pueden ser quienes decidan vivir en conformidad con aquello que les haga felices. Mientras seguimos avalando la presencia o influencia de personas, instituciones e ideologías cuya toxicidad bloquea el desarrollo de otros seres, les cerramos la puerta en la cara a los que merecen la oportunidad de vivir acorde con lo que su voz interior les dicta. No son los niños los que corren el riesgo de “confundirse” con el elemento no binario. Somos los adultos los que podríamos convertirnos en chacales, si no aprendemos a encontrar sustancia en la diferencia.