Días más alegres

Un día como hoy, casi todos coreamos desde temprano las estrofas de esa vieja canción con que se anuncian y se les da la bienvenida a los años nuevos. Aunque la vida nos ha hecho conscientes de que la llegada del Año Nuevo no representa propiamente la solución a nuestros problemas o dificultades, seguimos cantando y bailando esa pieza musical que ambienta el final de un ciclo, y enmarca el comienzo inmediato de otro: «Año nuevo, vida nueva. Más alegres los días serán».

Pero la vida no es una canción. Por eso, el ciclo que inicia mañana probablemente nos dé más de un golpe al que debamos hacerle frente, sabiendo que no hay otra forma de vivir más que enfrentándonos a todo lo inesperado, se entienda como bueno o como malo. Por arte de magia no cambian las situaciones, ni mucho menos las personas. Tampoco abandonándose a la suerte es que se alcanzan objetivos, sin siquiera trazarlos. Este año que se va fuimos lo que fuimos, y el otro que empieza seremos justo lo que deseemos ser, en la medida del esfuerzo y la convicción con que hagamos cada cosa.

Fórmulas exactas para vivir bien no existen. Mas sí hay formas para caminar hacia el logro de todo aquello que consideremos, pequeño o grande, un sueño. Cada quien tiene las suyas… estas son las mías:

1. No hay reto que esté más allá de uno mismo ni de sus propias capacidades. Cualquier propósito es válido, por el simple hecho de ser una proyección de nuestro propio yo.

2. Si te has propuesto una meta, el camino correcto es el camino mismo. La materialización de los sueños no está en alcanzar objetivos, sino en mantenerse en pie y activo incluso después de haber llegado.

3. Aunque haya competencia, no te detengas ni un segundo a mirar lo que están haciendo los demás ni qué tan avanzados van sus procesos. La mejor forma de crecer es, como los árboles, de adentro hacia afuera.

4. «La felicidad y la libertad comienzan con la clara comprensión de un principio: algunas cosas están bajo nuestro control, y otras no», dijo Epicteto. Si nuestra vida es un lienzo, no somos los únicos pintores.

La idea de que con la llegada de un nuevo año vendrán tiempos mejores es la más vieja de las añoranzas que nos han acompañado desde siempre. Mi deseo para 2024 es que en cada expectativa soñada esté el germen de la constancia. Que logremos aprovechar en los errores o fracasos la posibilidad de seguir creciendo. Y que tengamos la certeza de que nunca faltarán razones ni oportunidades para entregar lo mejor de nosotros a los demás.