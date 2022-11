De Mónaco a Barranquilla

Hace apenas unos meses, imaginar un circuito de la Fórmula Uno en Barranquilla pudo haber sido risible para muchos; pero esta semana, con la visita de Stefano Domenicali, presidente de la F1, a la capital del Atlántico, pasamos del ‘chiste’ a una posibilidad palpable. Entre tantos interrogantes que despierta la realización de un evento que en tan solo tres días podría representar millonarias ganancias, al igual que millonarios costos, quizás la pregunta que más urja responder sea esta: ¿qué tan viable es emprender la ambiciosa carrera por instaurar el Gran Premio del Caribe cuando la ciudad en la que se realizaría tiene tantas necesidades por ser resueltas?

Ya en otros países de Latinoamérica como México (Ciudad de México) y Brasil (Sao Paulo) se ha montado la portentosa infraestructura que la F1 exige para llevar a cabo sus competencias. Para que Barranquilla sea escenario de un Grand Prix se requiere una gran inversión; y no una de millones, sino de billones de pesos. Según el alcalde Jaime Pumarejo, la idea es que el GP del Caribe sea “autosostenible”, lo que se traduce en que su puesta en marcha no represente un gasto para el país ni para la ciudad, cuya malla vial, entre muchas otras cosas, no está en las mejores condiciones.

Es sensato pensar que aun cuando este proyecto se soportara en el músculo económico del sector privado, hay que evaluar hasta qué punto los patrocinadores y el recaudo que se obtenga en su eventual ejecución podrían sostener por completo las gigantescas sumas de dinero que implica el montaje o la construcción de circuitos para realizar competencias del deporte de motor más prestigioso del mundo, dirigido por la Federación Internacional del Automóvil (FIA), entidad que no exime de tales exigencias a ninguna de las sedes de la F1.

El primer automóvil que rodó en Colombia fue un De Dion-Bouton (1899) traído desde Francia por un millonario paisa, propietario de minas de oro, que contrató un chauffeur francés para que condujera por las calles empinadas de Medellín el vehículo que causó sensación a finales del siglo XIX. Ese automotor hizo su arribo en barco por el mar Caribe que abraza a Barranquilla. Hoy da ilusión pensar que por esta puerta grande entre la pompa de un deporte como el automovilismo, que atrae a personajes influyentes del mundo, y que traería a Barranquilla aires de progreso con monoplazas que corren a más de 300 kilómetros por hora.

La sola idea de que las más grandes escuderías del planeta rueden por el suelo de la ciudad que en 1946 recibiera del presidente Mariano Ospina Pérez el apodo de ‘Puerta de Oro de Colombia’ es un sueño dorado que merecemos albergar. El alcalde dice que “sería el evento de mayor facturación en toda Colombia”; algo que no podría ser menos que maravilloso mientras a la ciudadanía no le cueste ni le reste.

La llegada de la F1 a Barranquilla obligaría a la administración a implementar en la ciudad estándares cercanos a los de distritos como Montecarlo, donde se corre el Gran Premio de Mónaco, una de las carreras más antiguas e importantes del automovilismo. De Mónaco a Barranquilla hay más de ocho mil kilómetros. ¿Qué tanto podrá acortarse esa distancia de cara al Gran Premio del Caribe?

@cataredacta