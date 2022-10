Cien columnas

La libertad de expresión no es un derecho exclusivo de los columnistas de opinión. Tampoco un privilegio reservado para gente cobijada por algún tipo de poder. Opinar libremente es un ejercicio inherente al ser humano, en su condición de ser que percibe, contrasta y entiende la realidad a partir de su propio raciocinio. Desde hace casi dos años soy columnista independiente de EL HERALDO, una misión semanal de inmensa responsabilidad que me ha obligado a observar con mayor agudeza lo que me rodea, incluso lo que no. El domingo pasado completé noventa y nueve columnas publicadas. Esta es la número cien.

Cuando caí en cuenta de ello, me cuestioné sobre la pertinencia de opinar. ¿Es necesaria la opinión en los diarios? ¿Cuál es la razón de ser de los columnistas? ¿Puede una columna transformar la realidad? Si no se ofrece contexto, si no se imprime reflexión, la opinión por sí sola no sirve de nada. Antes de ser columnista, soy periodista… La necesidad incesante de preguntar cuantas veces sea posible qué, quién, cómo, cuándo, dónde o por qué sucede lo que sucede es el motor más potente que impulsa toda creación que emane de este oficio que amo.

La tarea de quienes escribimos opinión en los medios de comunicación quizás hoy es más retadora que nunca. Cuando, al vuelo, el mundo digital se ha ido tragando al que ingenuamente llamamos “real”. Hoy todos tienen voz a través de las redes sociales, algo que celebro. La amplificación de la opinión es maravillosa, mas no lo es la ligereza con la que muchos dicen lo que piensan, o la insensatez de la opinión pública al dar por ciertas supuestas verdades que carecen por completo de argumentos.

El género de opinión, solo por expresar la subjetividad de quien escribe, no desmerece valor periodístico. Mas no se puede pretender que lo que exprese un columnista sea netamente información. Opinión es opinión. Sin embargo, el columnista nunca debe olvidar la importancia de informar y de presentar datos que generen contraste. A fin de cuentas, nuestros artículos no han de tener otro objetivo más que ayudar a mantener despierto el pensamiento crítico en quienes nos leen.

A diferencia de millones de internautas que navegan sin nombre ni rostro las muy revueltas aguas de las redes, los columnistas no somos anónimos. Por eso, nuestra identidad y nuestras palabras deben manifestar también un sentido de humanidad. Un mensaje que genere reacción, que logre conectar lo que nos es próximo con aquello que tal vez solo podemos observar de lejos.

Hoy que llego a mis cien columnas, pienso en el palacio de las Cien Columnas de Persépolis, que empezó a levantarse hacia el año 515 a. C. y alcanzó los cuarenta metros de altura, apoyado en columnas de veinte metros que se erigían sobre la capital del Imperio persa. Como esa construcción que ha trascendido en el tiempo deben ser las ideas que expresemos desde la opinión. Soportadas en una estructura tan fuerte como las piedras que aún sostienen la magna historia persa.

@cataredacta