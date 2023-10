Asesinar un árbol

Ha muerto. Ha sido asesinado. Cayó tras ser vilmente acribillado. El árbol que vivió más de trescientos años erguido al lado del muro que el emperador Adriano construyera hace veinte siglos para separar a los bárbaros de los romanos fue absurdamente talado por un muchacho cuyos escasos dieciséis años de edad le bastaron para quitarle la vida a un ser hermoso que fue una pieza esencial en la narración de cientos de historias en el norte de Inglaterra.

La muerte violenta de un árbol que adoptó un bello apodo tras aparecer en escena en 1991 en la película Robin Hood, príncipe de los ladrones es una demostración más de que la humanidad se acaba a sí misma mientras reduce a cenizas o a troncos inertes todo aquello que goza de vida. No es la primera vez que algo así ocurre, no. Y, para el pesar de quienes vemos en la naturaleza la fuente de todo, tampoco será la última. ¿Por qué lo taló? ¿Por qué lo hizo caer? ¿Qué culpa tenía el longevo árbol de permanecer ahí… imponente, histórico e irremplazable?

Los padecimientos y las carencias de los humanos suelen desenfundarse con crueldad en los mismos seres vivos, conjuntos de átomos y moléculas de compleja estructura física que tienen, como todo, un principio y un fin. El de este árbol majestuoso de más de treinta metros de altura no debía ser el final que decidió darle un joven que, seguramente molesto con su propia vida, se creyó capaz de exorcizar sus demonios mientras sentía en sus manos y oídos el horrible sonido de la motosierra con que deliberadamente asesinó al legendario Sycamore Gap. La noche en que fue cometido el crimen, soplaban los vientos de más de cien kilómetros por hora que la tormenta Agnes desplegó por la zona. Nadie escuchó nada. Solo el árbol, en la cuenca que por siglos fue su hogar, sintió el dolor de desaparecer bajo la tormenta.

A la mañana siguiente, el luto cobijó al parque nacional de Northumberland, donde vivía el arce sicomoro que quedó reducido a su base. Aunque, según los expertos, quizás el árbol pueda revivir, su tala brutal no será borrada de la historia; la imagen de su verde follaje tendido en el suelo no dejará de ser devastadora en la memoria de la madre naturaleza. El Sycamore Gap fue por más de trescientos años un ser vivo singular en su especie. Hoy, por culpa de la inconsciencia humana, se habla de él en pasado. «Los viejos dioses habían muerto y los nuevos no habían llegado todavía. Hubo un momento en que el hombre estuvo solo», dice Marguerite Yourcenar en Memorias de Adriano. Puede que este tiempo de la humanidad sea también un momento sin dioses. Si todos los árboles fueran asesinados, ¿qué quedaría de nosotros?