7 años, 10 meses y 9 días

Y doblaron las campanas del Vaticano por Benedicto XVI. El hombre que siendo papa dio un paso al costado para abrirle camino a otro que encarara la misión de ser el sucesor de Pedro murió el pasado 31 de diciembre dejando una reflexión profunda al reconocerse «cansado física y mentalmente» en 2013 para dirigir la Iglesia; un gesto humano en quien por siete años, diez meses y nueve días portó, sin hacer mucho ruido, las llaves del reino de los cielos.

Joseph Ratzinger, o el primer papa en siete siglos que renunció a ser la cabeza de la Iglesia, quizás no fue un pontífice que gozó de gran popularidad, más sí fue uno que supo asumir su vulnerabilidad y entregar como mensaje al pueblo católico, e incluso al no tan católico, una visión humilde de lo que es saberse frágil. En la plaza de San Pedro vestida de niebla, el cinco de enero Francisco hizo su arribo en silla de ruedas, y presidió la homilía que se constituye en un hecho histórico en que un papa oficia la misa fúnebre de otro papa.

Si el sucesor de Juan Pablo II y predecesor de Francisco se cansó y lo reconoció tras un papado insólito que duró menos de ocho años, ¿por qué no podemos reconocernos cansados nosotros? Me gusta pensar que no solo siguiendo el curso que marca el día a día, sino virando el timón hacia rumbos desconocidos también se puede alcanzar la realización. Si papas como Gregorio XII y Benedicto XVI se atrevieron a soltar el poder supremo que les confería su cargo, ¿por qué no podemos al menos una vez en la vida renunciar a aquello que no nos sintamos capaces de enfrentar?

No es derrotarse antes de dar la pelea. Sino reencontrarse con uno mismo para abrirse a una nueva forma de vida, quizás más plena. Tomar la decisión de cambiar de trabajo o empresa, mudarse a otra ciudad o país, crear nuevas relaciones de amistad o de amor, o incluso salir de un esquema mental dañino en el que siempre hemos operado y siempre hemos errado puede ser la puerta que expanda el abanico de posibilidades hacia una vida mejor.

Joseph Aloisius Ratzinger anunció su renuncia el 28 de febrero de 2013, y desde entonces en un monasterio del Vaticano se dedicó a la oración, a la lectura y a escuchar la música divina de Bach, Mozart, Vivaldi, Beethoven, y Rossini, entre otros. «La música, la gran música, tranquiliza el espíritu, suscita sentimientos profundos y nos invita casi naturalmente a elevar la mente y el corazón hacia Dios en toda situación, alegre o triste, de la existencia humana. La música puede convertirse en oración», dijo a finales de 2010 el papa que a sus dieciséis años jurara fidelidad a Adolfo Hitler como miembro del Ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial; esta, su página más controversial, se terminó de escribir con su deserción como soldado nazi. Décadas después, desertaría como máximo jerarca de la Iglesia católica.

El papa emérito, sepultado en un ataúd de tres cajas, con siete monedas de oro, diez de plata y nueve de bronce, supo vivir conforme a sus circunstancias; y, con una visión pequeña de sí mismo que lo hace grande, dijo: «Cuando esté delante del todopoderoso, le pediré que sea indulgente con mi insignificancia».

