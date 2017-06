Columnas de opinión

Carro compartido y bicicletas

A debate en plenaria del Concejo llega un proyecto que promueve la modalidad del carro compartido y estimula el uso de la bicicleta en Barranquilla, como una forma de mejorar la complicada y exasperante movilidad de la ciudad y —lo más importante—, en procura de reducir las emisiones de Dióxido de Carbono, el terrible CO2, causante fundamental del deterioro de la atmósfera y conductor sin igual del cambio climático en el mundo. Como bien lo explicó el proponente Carlos Meisel, se trata de que en empresas, universidades y todo tipo de entidades donde se congreguen más de cinco personas con igualdad de horario, estas alcancen acuerdos voluntarios para movilizarse en un mismo vehículo, de manera que los restantes queden apagados en sus lugares de residencia.

Este método es usado con mucho éxito en grandes ciudades del mundo que lo implementaron más que por mejorar la movilidad para respirar un aire más limpio y aportar al cuidado del medio ambiente, gracias a que se trata de ciudadanías conscientes de la importancia vital de evitar que la temperatura del planeta suba dos grados que significarían la debacle universal. ¿Los residentes en Barranquilla están al tanto de este terrorífico pronóstico y están dispuestos a aportar ese micro grano de arena a la supervivencia mundial? Me temo que no, como tampoco parecen estarlo el resto de los colombianos. Sin embargo, hay esperanza, Promigas desde hace tiempo promueve todas las formas de movilización que eviten la conjunción automovilística en sus instalaciones y lo ha logrado con incentivos a sus empleados, pero la gran mayoría de instituciones que mueven grandes masas no se han empeñado en alcanzar tal meta.

Ahora bien, subirse a una bicicleta, que no sea bailar la sabrosa canción de Vives y Shakira, es poco menos que lanzarse sin paracaídas desde las alturas: veo a los ciclistas repellando andenes con sus tobillos mientras intentan mantener el equilibrio en las llamadas ciclovías, que no son más que un metro de calle definido por un separador pintado en el suelo que casi ningún vehículo respeta, aún con el pedalista al frente. Y sucede en todas las grandes ciudades del país y sobre ellas mueren a diario desafortunados usuarios de los caballitos metálicos.

De modo que la iniciativa es uno-A, mejor imposible, pero habremos de comenzar por enseñar desde en el kinder hasta en las mesas directivas empresariales, académicas e institucionales algo tan simple pero tan escaso entre nosotros: el respeto del otro, la máxima de que mi libertad solo puede llegar hasta donde comienza la del otro y que bajo ninguna circunstancia se puede violar esa norma. Y solo así alcanzaremos la meta de descontaminación necesaria y la urgente fluidez en la movilidad de esta urbe definida como el mejor vividero de Colombia.

losalcas@hotmail.com