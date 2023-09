¡Barranquilla, capital de todos!

Soy el ser más feliz del mundo porque nací en Barranquilla. Porque la magia de esta ciudad no la tiene otra. Por su mar cercano y su rio que llega con fuerza y forma un espectáculo único al entrar con bravía al mar.

Porque tengo y disfruto dos climas: la brisa helada que me hace arroparme y quejarme de diciembre a febrero y por ese calorcito que me pone a sudar a chorros desde que visito los 7 monumentos en Semana Santa hasta que me abrazo con mis cercanos el Día del amor y la amistad. Y hasta en brujitas.

¡Aquí lo tengo todo! Y veo a una ciudad pujante que crece sin parar y se desarrolla pese a las envidias de muchos y a los elogios de tantos.

Les resumo: tengo 56 años y en mi infancia me bañaba con totuma porque por los grifos el agua no llegaba. Y esa agua puerca nos ocasionó tantos problemas que muchos vivieron el drama de la gastroenteritis de la que fuimos reyes y señores en los 70s y 80s. ¿Quién no pasó noches en vela en la puerta del hospitalito?

Éramos en esa época una ciudad con pocos inventos, frenada y maltratada. El patito feo de Colombia. Girabamos alrededor del "Miss Universo". Y de atracciones, solo el zoológico y el trencito para ir a Puerto Mocho. Caminar por la 72 y cuando había plata ir a Pradomar. O sino tomar un turno para viajar en los "buses con baño" y gran confort de Expreso Brasilia que se abordaban en "La Checa", dónde hoy queda el banco de La República. Y de parques pocos: el Suri Salcedo que lo mantenía como una tacita Cervecería Aguila, el parque Almendra y el Venezuela y pare de contar.

Pero, desde hace tres lustros -para los que me leen, 15 años, la ciudad ha tomado otro aire y un vuelco que la hace cosmopolita, muy internacional con una gastronomía envidiable, restaurantes hermosísimos y muy instagrameables.

Barranquilla hoy lo tiene todo para ser la mejor ciudad del planeta porque cuenta con un ingrediente especial: su gente, única y auténtica.

¿Qué capital del mundo no envidiaria un malecón de 7 kilómetros a la orilla del Río con hermosas zonas para la diversión de todos?

¿Qué Ciudad no envidia los 200 parques estratégicamente ubicados en todos los rincones de una ciudad verde y oxigenada por tantos árboles que embellecen barrios y boulevar?

Ver caer mangos de los frondosos árboles en La Magdalena o Villa Country, el Campito o Villa Santos eso no se ve en todas las ciudades.

Aquí hay magia y encanto. Aquí todos los días llegan decenas de turistas, porque somos la capital preferida para congresos nacionales e internacionales o reuniones de juntas de diferentes multinacionales. Porque tenemos infraestructura hotelera, coliseos deportivos para todas las prácticas y porque contamos con los mejores y más modernos centros comerciales del Caribe.

Los barrios del sur están pavimentados. Pasar por SantoDomingo, San Luis, Santa María o El Bosque da gusto porque sus calles hoy son otras.

Tenemos lunares, sí, hay una inseguridad desbordada, pero eso es en todo el país. Y ese punto tenemos que mejorarlo.

Pero si en Nueva York capital del mundo los migrantes se la ponen de ruana, en Barranquilla también tenemos lunares. Y los tenemos que corregir con el apoyo de todos los que nos sentimos orgullosos de ser barranquilleros.

De Barranquilla todo me gusta. Su Carnaval la mejor muestra de cultura y comportamiento. Su música, comida, diversidad, el malecón enorme y majestuoso y las callecitas de los barrios iluminadas por un cielo diferente a todos, dónde la luna es testigo excepcional que en esta esquina del Caribe vive la mejor gente que ha parido el mundo.

@carlospelaez53