Columnas de opinión

#BogotáEstoyContigo

Mi primo de 16 años me dijo: “Los atentados terroristas unen a los países. En Manchester todos se solidarizaron. La Unión Europea los apoyó. El mundo los acompañó. ¿Por qué aquí no podemos ser así? ¿Por qué nos dividimos más? Es ilógico, Mafe”.

Respondí: Tampoco lo puedo entender. No te puedo dar una respuesta lógica ni mucho menos sensata. Es incomprensible. Somos un país cruel. Aquí todo duele más.

Es increíble que un adolescente pueda ser más maduro que varios adultos. Es inaceptable que en un momento tan doloroso no tengamos la capacidad de unirnos como país. Sin importar los ideales políticos ni los desacuerdos con el proceso de paz, la unión es necesaria en momentos de desesperanza.

Debemos ser solidarios con las víctimas y sus familiares. Ser solidarios con nuestro país. Me han atacado varios uribistas con el fin de justificar sus razones absurdas. Varios políticos empiezan a causar conmoción y aprovecharse de la situación. ¿En serio somos un país tan enfermo? ¿No podemos ser mínimamente humanos? Al parecer, no. El odio está enquistado en el pueblo colombiano.

Es triste y devastador que seamos un país tan mezquino. Lo peor, es que al parecer, no fueron las Farc ni el ELN. Podría ser un grupo paramilitar. Podría ser cualquiera. Aquellos enemigos de la paz. Los que se niegan a un futuro diferente. Los que quieren condenarnos a una guerra perpetua. ¿Hasta cuándo?

Los invito a ser más humanos. A exigir un cambio que vaya más allá del odio y la destrucción. Es intolerable la violencia en todas sus manifestaciones. La violencia de los terroristas. La violencia del teclado y las redes sociales. No sientan un fresquito por un atentado tan horrible para demostrar sus razones. Sean sensibles y apoyen a las víctimas.

Ese grupo de derecha que quiere volvernos trizas no puede seguir dividiéndonos. Tampoco los terroristas, ni los guerrilleros, ni los paramilitares. Nadie tiene ese derecho.

Infórmense e investiguen. No crean todo lo que dice la prensa o los políticos que admiran. Recuerden la historia para no repetirla jamás. El pasado va más allá de las Farc, la seguridad democrática de Álvaro Uribe y el acuerdo que cerró Juan Manuel Santos. La guerra empezó mucho antes. Es importante y necesario conocer la historia, entenderla. Sobre todo en este momento.

No más Uribe. No más Santos. No más azules y rojos. No más sí y no. No más polarización. No más politiquería. No más insensatez. No más destrucción. No más sangre. Por favor, ¡no más!

Debemos acabar con tanto odio. Unirnos. Cambiar la historia de Colombia.

Mi solidaridad con todas las víctimas. Hoy me duele mi país. Hoy me duele el alma. #BogotáEstoyContigo #ColombiaEstoyContigo