Azúcar y sal

Columnas de opinión

A mí la Ilíada me gusta 17 veces más que la Odisea, pero hay un pasaje de la Odisea que es uno de mis preferidos, no solo de Homero, sino de toda la literatura universal. Es aquel en el que aparece Nausícaa, “la de cándidos brazos”, y suelta su parlamento de amor. Ella había ido al río a lavar unos vestidos con sus doncellas, y luego del juvenil esfuerzo, se lavaron felices ellas también, y “ya ungidas de aceite brillante”, sin nada más encima, comenzaron a jugar a la pelota. Esa tuvo que ser una escena de pura dicha y gloria… Ulises la vio. Pero el problema no fue cuando sin querer queriendo él las vio a ellas, sino cuando ellas de repente lo vieron a él. Porque además él, que acababa de sobrevivir a un naufragio, por toda ropa llevaba un traje de hojas muy parecido al de Adán, el de Eva.

En esa ribera enseguida cundió el pánico entre esas pobres muchachas, que intentaron huir despavoridas…corriendo despacio, resbalando del susto y la risa, escapando, incluso, a la pata coja. Todo ese bemberé hasta que Ulises logró explicarse con su labia proverbial capaz de embolatar a un duende. Tan persuasivo fue, y tan convencida quedó Nausícaa, que sus doncellas ahora, en cambio, insistían en bañarlo en el río y ungirlo de aceite brillante, pero Ulises avergonzado dijo que no y que no, que él mejor se bañaba solo (eso nos quiere hacer creer Homero).

Lo bueno viene ahora. Nausícaa le ofreció llevarlo ante su padre, Alcínoo, el rey de toda esa isla, para que lo socorriera de su naufragio. Pero antes ella algo debió ver en Ulises, o de Ulises, porque de otra manera no se entiende su maravilloso parlamento de amor. La literatura está repleta de mujeres con picardía, y también de mujeres con ingenuidad. De lo que casi no hay es de picardía e ingenuidad en una misma persona y en el mismo momento. Eso sí es arte; el mejor corralito de amor de las letras universales. Cada vez que lo leo me vuelvo a enamoriscar de Nausícaa y su tierna astucia.

Ella le dice a Ulises que harán juntos el camino a la ciudad, pero que un poco antes de llegar han de separarse, porque de sus conciudadanos:

“Evitar quiero yo sus amargas hablillas, no sea que murmuren después, porque bien atrevidos son todos, y que alguno quizá más ruin encontrándonos diga:

—¿Quién es ese extranjero tan alto y hermoso que sigue a Nausícaa y en dónde le halló? ¿Por ventura su esposo vendrá a ser? (…) ¿O es acaso algún dios largamente implorado por ella que bajando del cielo tendrála consigo por siempre? Mejor es si, poniéndose a ello, logró hallar marido de algún otro país, pues que tanto desprecia a los muchos y tan buenos feacios que aquí la pretenden de esposa.

Estas cosas dirán y serán sus palabras oprobio para mí, que yo misma he de odiar a mujer que con los hombres se mezcle sin rito de públicas bodas”.

Dios le da pan al que no tiene dientes y, según Homero, Ulises ahí se hizo el mueco, sin darle siquiera un premio de consolación a la bella Nausícaa. Pero esa historia también tiene su veneno, pues se supone que más adelante Nausícaa se acabó casando con Telémaco…el hijo de Ulises y Penélope.

Aquí mejor ya dejemos que el inquieto lector haga sus propias cábalas y dicharachas tropicales.

jromero_s@yahoo.com