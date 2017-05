Columnas de opinión

Atacar al profesor Comesaña es una estupidez

Nos parece haber contado en alguna ocasión que un cronista deportivo de a pie por las calles de la ciudad es un cristiano expuesto a los más extravagantes cargos que el grueso público deportivo de esta ciudad suele hacerle a los cronistas deportivos; a los de a pie, aclaremos, porque los que están utilizando los vehículos que tienen, ni los oyen, ni paran el automóvil para escucharlos.

El sujeto que nos abordó –cuyo nombre nos dio, pero por los efectos, es como si no nos hubiera dado nada– nos soltó la siguiente pregunta: “¿Usted le tiene miedo a Comesaña?”.

–¿Por qué nos hace esa pregunta? –le contestamos. “Porque lo leo con frecuencia y con la misma frecuencia lo escucho por radio, y en ningún momento está Comesaña incluido en ninguna opinión suya”.

Debemos decir que los hombres cambian con el paso de los años y de los lustros. Hoy tenemos una concepción generalizada, con poca inclusión de nombres en nuestras manifestaciones. Pero miedo, lo que se dice miedo, no lo hemos conocido ni cuando pequeño, mucho menos a la edad que nos acompaña. 40 o 50 años atrás estaríamos regodeándonos con el autogol que cometió el defensor del Tolima. Hoy no nos place en lo más mínimo cargar contra ese autor, porque consideramos que la frecuencia con la que se juega hoy al futbol, permite más de una trastada de esa clase.

Cuando muchacho leímos en una revista el autogol que allá por 1926 cometió un defensa (no recordamos con precisión si fue Ciriaco o Quincocés, el uno va de salida y el otro de quedada, como los definían en aquellos tiempos) pero el que cometió la ‘burrada’, entró a su arco para sacar el balón llorando abiertamente. Era el pundonor de aquellos tiempos, y llamarse como el portero rajado de esta manera: hay que lavarse las manos con agua oxigenada, era ‘el Divino’ Zamora el mejor arquero de aquel entonces.

Volviendo a la pregunta callejera sobre el profesor Comesaña, él ha sido el jugador integral que le vino al Junior como medio izquierdo (así lo entendemos) y su recorrido de futbolista a director técnico ha sido de una posición firme en defensa de los intereses de su club.

Algo que no nos gusta divulgar, pero aveces hay que hacerlo: se necesita más coraje que el hombre que se comió el primer aguacate para atacar al profesor Comesaña por lo que el Junior es, fruto del anterior piloto –que más ‘guayacán’ de ‘guayo’, no de dureza de árbol–. No se debe atacar al profesor Comesaña y absolver con silencios al piloto que se fue a los sombrerazos del Junior.

La extensión de este artículo nos impide tocar otros tópicos del ‘guayazo’ samario.